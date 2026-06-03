"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
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אב ל-4 הוסגר למשטרה הצבאית | השודד איבד את האקדח במהלך השוד • צפו
חשש ממהומות חרדיות שנבלם ברגע האחרון | טראמפ מודה: כיניתי את נתניהו "משוגע" | שורת סיכולים חריגה מטלטלת את חיזבאללה | אוקראינה מביכה את פוטין בלב רוסיה | מיכאל ראבילו נבחר למבקר המדינה | וכמו תמיד אחרי התחזית - התיעוד הקיצוני היומי | (צפו היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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