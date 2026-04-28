הכל התחיל בסרטונים מטקס הדלקת המשואות, הרב אייל ציונוב הגיע לבוש בגלימה מלכותית רקומה בזהב – כזו ששמורה בדרך כלל רק לראשון לציון. בימים האחרונים התפרסמו גם תיעודים ממקומות פחות צפויים. יציעים באצטדיוני הכדורגל, עמדת הדי-ג'יי במועדונים ועד לדיווחים על עלייה שנויה במחלוקת להר הבית.

במסגרת התוכנית 'דבר ראשון' בהגשת משה מנס נכנס יוסי עבדו לדבר על הדמות שעומדת במרכז הפולמוס שקורע את המגזר החרדי בימים האחרונים. האם מדובר ברב תלמיד חכם שבוחר בדרך נועזת לקירוב, או שמא בפריצת גבולות מסוכנת?

"מי אנחנו שנשפוט?", טוען יוסי "אנחנו רגילים לתבניות. מי שלא במיינסטרים - אנחנו מוקיעים אותו. אבל כשצוללים להלכה, מגלים דברים אחרים".

15 ספרים והסכמות מהרב עובדיה: מי אתה הרב ציונוב?

למרות המראה החריג והפעילות בשטח, מתברר שלא מדובר ב"מחופש". "הוא סיים רבנות, כתב 15 ספרים עם הסכמות מרעישות, כולל מהרב עובדיה יוסף זצ"ל", חושף עבדו. "הוא דורש בציבור כבר 20 שנה. אז למה כולם קופצים? כי הוא לא נראה כמו שציפינו".

אחת הטענות הקשות נגד הרב היא הלבוש המפואר, שמזכיר את בגדי הראשון לציון. בציבור עלו טענות על "גניבת דעת", אך באולפן מוצגת זווית אחרת: "פעם רבני ערים רבים היו הולכים עם גלימות כאלו. רק בעשור האחרון נוצר הרושם שזה שייך רק למשפחת יוסף או לרב עמאר. הוא לא אומר שהוא הרב הראשי, הוא פשוט לובש בגדי כבוד".

"הכל על פי ההלכה"

איך רב יכול לרקוד במועדון או לעלות להר הבית? עבדו מסביר שבעומק ההלכה, הדברים אינם שחור-לבן:

מוזיקה בספירת העומר:

"מרן כתב שראוי להחמיר, זה לא איסור גמור". קירוב לבבות: "אם הרבנים שלו אמרו לו לרדת לעם ולחייך לחילונים במועדון כדי להציל אותם – מי אנחנו שנדבר?".

הר הבית: "יש הבדל הלכתי של 100 מטר שמשנה את כל התמונה למי שלומד לעומק".

במהלך הדיון, עולה אזהרה חריפה נגד תופעה אחרת לגמרי במגזר: רבנים שמתפרסמים רק בזכות "מופתים" ולא בזכות תורה. "יש אנשים שמשתמשים באוטוסוגסטיה והיפנוזה כדי ליצור אשליה של קדושה. זה חסר משמעות. רב אמיתי זה מי שקיבל תורה דור מפי דור".

צפו בדיון המלא: האם החברה החרדית איבדה את ה"רבו-מטר" שלה? ומה הייתה התגובה של מקורבי הרב לפגיעה בו?