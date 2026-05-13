היום האחרון בציבור החרדי ובמדינת ישראל בכלל, נראה כמו רכבת הרים דוהרת. בין כותלי הישיבות, במסדרונות הכנסת ובמטה המוסד בקיסריה, הרוחות סוערות. בתוכניתם הפופולרית "דבר ראשון", צללו המגישים משה מנס וישראל מאיר לעומק הסוגיות שמרעידות את המגזר.

המפץ הפוליטי: "אין יותר גוש"

הכותרת הדרמטית ביותר הגיעה השבוע ממעונו של הגאון רבי דב לנדו. בצעד שמערער את יסודות הקואליציה, הורה מרן לחברי הכנסת של 'דגל התורה' להפסיק את ההליכה העיוורת אחרי הליכוד. "מבחינתי אין יותר מושג 'גוש'", הדהדו דבריו של ראש הישיבה.

ישראל מאיר תהה במשדר האם מדובר בספין פוליטי מתוחכם: "האם זה מהלך שטוב לנתניהו כדי להלחיץ את הגורמים משמאל, או אולי דווקא לחרדים שמרגישים שזנחו אותם בקרב על הגיוס והתקציבים?". משה מנס הוסיף זווית מטרידה: "השאלה היא האם איתמר בן גביר ינסה לבנות את הונו הפוליטי על גבם של החרדים ביום שאחרי פירוק הגוש".

דרמת ה"קטין" במסדרונות המוסד

בזמן שהפוליטיקה בוערת, גם קודש הקודשים של הביטחון הישראלי – המוסד – סוער. מינויו של רומן גרופמן לראש המוסד הבא נתקל במכשול בלתי צפוי. ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, שיגר מסמך סודי ליועצת המשפטית לממשלה רגע לפני הדיון בבג"ץ.

החשד: מעורבותו של גרופמן בפרשת הנער אורי אלמקייס, בה לכאורה אישר גרופמן העסקת קטין בניגוד לחוק ובאופן המעלה שאלות אתיות קשות. האם המינוי היוקרתי יטורפד ברגע האחרון? ב"דבר ראשון" עקבו בדריכות אחר חילופי ההאשמות בצמרת הארגון.

"חברותא" בבלומפילד: בלבול הדור או צורך השעה?

אחד הרגעים המדוברים במשדר היה הדיון על התמונות שהגיעו מהמשחק המרכזי בכדורגל הישראלי. ביציעים, בין המוני האוהדים, נצפו בחורי ישיבה צעירים.

"אפשר לומר שבסיידר ג' היו כאלו שחיפשו את החברותא ולא מצאו", העיר בציניות משה מנס. הדיון הפך מהר מאוד לשאלה נוקבת על דמותו של בן הישיבה בדורנו: האם מדובר בירידת הדורות ובבלבול זהות עמוק, או שמא יש להכיר בכך שהחומות הגבוהות של עולם הישיבות נסדקות אל מול פיתויי הרחוב?

הריאיון המרכזי: האקדח שהפך למלכודת משפטית

בעקבות הרפורמה של השר בן גביר, עשרות אלפי חרדים מחזיקים כיום בנשק אישי. אך האם הם יודעים מתי מותר לירות? עו"ד אופק ברנע, מומחה למשפט פלילי ויוזם פרויקט "חמוש בארצנו", הגיע לאולפן כדי לנפץ מיתוסים מסוכנים.

"המצגת במטווח היא לא החוק"

"אנשים יוצאים מהמטווח עם תחושת כוח, אבל הם לא מבינים את המשמעות של 'חובת נסיגה'", מסביר עו"ד ברנע. "החוק בישראל דורש ממך לברוח אם אתה יכול. אם ירית במישהו והיה לך נתיב מילוט – אתה עלול למצוא את עצמך מאחורי סורג ובריח".

רכוש מול קדושת החיים

ברנע הזכיר את מקרה אריה שיף, שירה בפורצים שגנבו את רכבו והורשע בהמתנה בקלות דעת. "החוק ברור: כלי ירייה לעולם לא יהיה מענה לסכנה לרכוש בלבד. בית המשפט מקדש את החיים, גם אם מדובר בפורץ רעול פנים באמצע הלילה. אם לא הצלחת להוכיח שחייך היו בסכנה ממשית – הידיים של הפרקליטות קשורות והן יגישו כתב אישום".

האוטובוס ממושלים למודיעין עילית: המבחן של משה מנס

משה מנס שיתף בסיפור אישי מטלטל: "נסעתי באוטובוס, קבוצת נוער התפרעה, תקפה נוסע ושברה לו את המשקפיים. רציתי להתערב, רציתי לעצור אותם, אבל אז נזכרתי באקדח שעל החגורה שלי. אמרתי לעצמי – משה, עדיף שתשב בשקט. אם זה יסלים למכות ואני אשתמש בנשק או אפילו רק אוציא אותו, אני אגמור את הלילה בחדר חקירות".

עו"ד ברנע אישר את החשש: "נשק הופך אותך מאזרח רגיל לאזרח עם אחריות אדירה. כל עימות בכביש או בגינה הציבורית יכול להסתיים באסון משפטי עבורך. המשטרה לא תמיד תחקור מי התחיל, היא תסתכל על מי שלחץ על ההדק".

ומה רץ ברשת?

לסיום, פינת "רץ ברשת" סיפקה רגעים של הפוגה עם משמעות: