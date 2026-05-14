בשנים האחרונות, ובפרט לאחר הרפורמה של השר בן גביר, עשרות אלפי ישראלים הצטיידו בנשק אישי. אך האם תעודת הלוחם והמטווח השנתי באמת מכינים אתכם לרגע שבו תצטרכו ללחוץ על ההדק – ולאחר מכן להתמודד עם חוקרי המשטרה?

במסגרת התוכנית דבר ראשון בהגשת משה מנס וישראל מאיר שוחחנו עם עו"ד אופק ברנע, יוצא פרקליטות איו"ש ומייסד פרויקט "חמוש בארצנו"שמנפץ מיתוסים ומסביר למה הנשק שלכם הופך אתכם דווקא לאזרחים הרבה יותר מנומסים.

האשליה של "אמצעי, כוונה ויכולת"

רבים מאיתנו גדלו על המושגים הצבאיים של "הוראות פתיחה באש". אנחנו בטוחים שאם זיהינו אדם עם סכין (אמצעי), שרץ לעברנו (כוונה) ונמצא במרחק פגיעה (יכולת) – הדרך לירי סלולה. עו"ד אופק ברנע מבקש לעצור אתכם כבר כאן.

"הבעיה המרכזית היא שאנשים פועלים לפי סיסמאות ולא לפי החוק," מסביר ברנע. "החוק הישראלי לא מדבר במושגים של 'אמצעי, כוונה ויכולת'. כדי שמעשה שלכם ייחשב ל'הגנה עצמית', צריכים להתקיים שישה תנאים מצטברים."

ששת התנאים להגנה עצמית ע"פ חוק העונשין:

תקיפה שלא כדין: האם הצד השני פעל בניגוד לחוק? סכנה מוחשית: האם הסכנה הייתה אמיתית ולא רק "תחושת בטן"? מיידיות: האם הסכנה קורית עכשיו, או שהיא כבר חלפה או טרם הגיעה? אי-כניסה למצב בהתנהגות פסולה: האם אתם אלו שגררתם את הצד השני לתקוף אתכם? נחיצות: האם הייתה לכם דרך אחרת לעצור את האירוע מבלי לירות? פרופורציונליות: האם התגובה שלכם הייתה סבירה ביחס לסכנה?

חובת הנסיגה: האם אתם חייבים לברוח?

אחת הנקודות הכי פחות מוכרות לציבור האזרחי היא נושא הנסיגה. בניגוד לחלק מהמדינות בארה"ב, בישראל הציפייה היא שאם אתה יכול להימנע מהעימות – עליך לעשות זאת.

"במצגת של רישיון הנשק לא תמיד כתוב שבמשטרה יבחנו אם יכולת לברוח," אומר ברנע בכאב. "היום לאזרח בישראל יש חובת נסיגה. אם ירית במישהו, תצטרך להסביר באופן אקטיבי למה לא יכולת פשוט להסתלק מהמקום."

אז מה קורה כשיש פריצה? ברנע מבחין בין הגנה על החיים לבין הגנה על הרכוש. "החוק בישראל הוא שחור ולבן בנקודה הזו: כלי ירי לעולם לא ישמש להגנה על רכוש בלבד. עיקרון 'קדושת החיים' עומד מעל הכל. אם ירית בפורץ שגנב לך את הרכב והוא לא סיכן את חייך – אתה בבעיה משפטית קשה."

מקרה אריה שיף כנורת אזהרה

ברנע מזכיר את המקרה המפורסם של אריה שיף, שירה בפורצים שגנבו את רכבו והורשע בהמתנה בקלות דעת. "שיף אמר את האמת: 'ראיתי שגונבים לי את הרכב ויריתי'. מבחינה תרבותית, לנו זה נשמע מובן מאליו שמותר להגן על הבית, אבל מבחינה משפטית, ברגע שהוא לא אמר 'הרגשתי סכנת חיים ממשית', הידיים של הפרקליטות קשורות."

טיפ מעשי: אם נקלעתם לסיטואציה כזו, ברנע ממליץ להבין את "סולם התגובה". לא חייבים לירות ישר למרכז מסה. לפעמים איום בנשק, ירי באוויר או ירי לרגליים (במידה ויש הצדקה לירי) הם הצעדים הנכונים שימנעו מכם מאסר.

הפרדוקס: חמוש הוא אזרח מנומס יותר

אולי זה נשמע מפתיע, אבל עו"ד ברנע טוען שנשק על החגורה אמור להפוך אתכם לאנשים הכי פקטביים בכביש.

"ברגע שיש לך נשק, האחריות שלך כפולה ומכופלת. סכסוך בכביש או ויכוח עם 'שבאבניקים' באוטובוס יכולים להסלים בשניות. אם תצא מהרכב ותתעמת, המשטרה תגיד ש'נכנסת למצב בהתנהגות פסולה' ושללת לעצמך את הגנת 'הגנה עצמית'. חמוש חכם הוא אזרח שמוריד את הראש, מצלם את האירוע, ומתקשר למשטרה. הנשק הוא המוצא האחרון בהחלט, כשהחיים באמת בסכנה."

החקירה: 50% מציאות, 50% הסבר

לפי ברנע, גורלו של תיק פלילי נחתם לעיתים קרובות בדקות הראשונות של החקירה. "אני תמיד אומר: התוצאה הסופית תלויה ב-50% במה שקרה בפועל, וב-50% באיך הסברת את הסיטואציה. אם תדע להסביר לחוקר שפעלת מתוך נחיצות, שזיהית סכנה מוחשית ושלא הייתה לך ברירה אחרת – יש לך סיכוי גבוה שהתיק ייסגר."

"אני מעדיף לתת הסברים בתחנת המשטרה מאשר שהמשפחה שלי תצטרך ללכת להלוויה שלי. אבל המטרה היא שתדעו לתת את ההסברים הנכונים."

לסיכום: אל תסתפקו במטווח

פרויקט "חמוש בארצנו" קם בדיוק בשביל למלא את הוואקום הזה. ברנע קורא לכל בעלי הנשק: "השקעתם אלפי שקלים בנשק, שעות בהכשרה טכנית – תשקיעו עוד שעה וחצי בללמוד את החוק. תאמנו את 'השריר המשפטי' שלכם. רק כך תוכלו באמת להגן על עצמכם ועל המשפחה שלכם, ולחזור הביתה בשלום – גם פיזית וגם משפטית."

הכתבה באדיבות מערכת 'כיכר השבת'. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.