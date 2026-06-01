שנת הלימודים הבאה, תשפ"ז, צפויה להביא איתה שינוי דרמטי ומעורר מחלוקת עבור מאות אלפי תלמידים בישראל. על פי הרפורמה החדשה של משרד החינוך, האיסור על הכנסת סמארטפונים לבתי הספר יתרחב באופן גורף גם לחטיבות הביניים. המשמעות: רגעי ההפסקה, שבהם התרגלו בני הנוער לבהות במסכים, יצטרכו להשתנות לחלוטין.

מי שתומך ברפורמה בכל לבו ומסביר את הרציונל העמוק שמאחוריה הוא אבי פסקל, חבר הנהגת ארגון המורים. בריאיון מיוחד ל'דבר ראשון', הוא משרטט מציאות שבה ניתוק זמני מהרשת עשוי להיות בדיוק חבל ההצלה שלו זקוקים התלמידים.

להילחם בחרמות מחוץ לרשת

"המטרה המרכזית היא לבנות קשרים חברתיים חזקים יותר", מסביר פסקל. "בשנים האחרונות ראינו איך התקשורת של בני הנוער עברה כמעט לחלוטין לתוך המסכים, והמחיר החברתי הוא כבד. כשהטלפונים מחוץ לתחום, התלמידים ייאלצו לדבר זה עם זה, להסתכל בעיניים ולייצר אינטראקציות אנושיות אמיתיות".

מעבר לחיזוק הקשרים החיוביים, פסקל מדגיש כי המהלך נועד לטפל באחת הרעות החולות של דור ה-Z: האלימות הדיגיטלית. "האיסור הזה יכול לעבוד בצורה משמעותית נגד תופעות של נידוי וחרמות ברמות חברתיות קשות שקורות כיום דרך הרשתות החברתיות, לעיתים ממש בזמן השיעור או ההפסקה. כשמנטרלים את המכשיר בתוך כותלי בית הספר, מייצרים מרחב מוגן ובטוח יותר עבור הילדים".

המודל החרדי כהשראה?

כדוגמה ליעילות של ניתוק ממסכים, מציג פסקל נקודת מבט מעניינת מתוך החברה הישראלית. "בציבור החרדי, שבו אין טלפונים חכמים במוסדות החינוך, החברויות שם באמת הרבה יותר חזקות ועמוקות", הוא מציין. "היעדר המסכים מייצר שם לכידות חברתית וערבות הדדית שקשה למצוא במקומות אחרים. אנחנו רוצים להביא משהו מהחוסן החברתי הזה גם לחינוך הממלכתי".

במשרד החינוך ובארגון המורים מודעים לכך שהטמעת הרפורמה בחטיבות הביניים – הגיל שבו הסמארטפון הופך לחלק בלתי נפרד מהזהות של הילד – לא תהיה קלה, ותדרוש שיתוף פעולה הדוק מצד ההורים. עם זאת, נדמה כי המערכת נחושה להחזיר את הגלגל לאחור, או לפחות להחזיר את הילדים לשחק, לדבר ולתקשר כמו פעם. שנת תשפ"ז תהיה המבחן הגדול של המהלך. המרכזית היא לבנות קשרים חברתיים חזקים יותר", מסביר פסקל. "בשנים האחרונות ראינו איך התקשורת של בני הנוער עברה כמעט לחלוטין לתוך המסכים, והמחיר החברתי הוא כבד. כשהטלפונים מחוץ לתחום, התלמידים ייאלצו לדבר זה עם זה, להסתכל בעיניים ולייצר אינטראקציות אנושיות אמיתיות".

מעבר לחיזוק הקשרים החיוביים, פסקל מדגיש כי המהלך נועד לטפל באחת הרעות החולות של דור ה-Z: האלימות הדיגיטלית. "האיסור הזה יכול לעבוד בצורה משמעותית נגד תופעות של נידוי וחרמות ברמות חברתיות קשות שקורות כיום דרך הרשתות החברתיות, לעיתים ממש בזמן השיעור או ההפסקה. כשמנטרלים את המכשיר בתוך כותלי בית הספר, מייצרים מרחב מוגן ובטוח יותר עבור הילדים".