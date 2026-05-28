חבר הכנסת צבי סוכות ('הציונות הדתית') עלה לראיון למשה מנס וישראל מאיר כשהוא נושא על כתפיו לא רק את כובד התפקיד כיו"ר ועדת המשנה, אלא גם את הכאב המפעפע של מגזר שלם. בראיון חזיתי, "נטול שרירים" כהגדרתו המבודחת אך מלא בעוצמה פוליטית, הוא פתח את הכל: מהקרע מול הציבור החרדי סביב חוק הגיוס ועד למאבקים על סנטימטר של היסטוריה ביהודה ושומרון.

"הציבור שלנו בנקודת שבירה"

הנושא הנפיץ ביותר שעלה על השולחן הוא כמובן חוק הגיוס. סוכות, שצמח בעצמו במוסדות חרדיים, מוצא את עצמו בתווך – בין הערכתו ללומדי התורה לבין הזעקה העולה מהשטח הדתי-לאומי.

"הציבור שלנו נמצא תחת עומס מטורף. זה לא רק מספרים, אלו חיים שמתפרקים," אמר סוכות בהתרגשות. "גיסי בלבנון כבר חודש, אחי בדרום, היועצים שלי במילואים. אנשים מתגרשים, מאבדים את העסק, מאבדים את השפיות. בתוך הסיטואציה הזו, אנחנו פשוט חייבים חיילים חדשים. אין דרך אחרת".

עם זאת, סוכות הבהיר כי הוא מתנגד נחרצות למראות של מעצרי בחורי ישיבות בכוח:

אימוץ מלא של המלצות 'ועדת שקדי'. הדרך: יצירת מסגרות מותאמות והטבות משמעותיות.

יצירת מסגרות מותאמות והטבות משמעותיות. האשמה: "לצערי, המפלגות החרדיות חוסמות את זה כרגע".

המתקפה על צמרת צה"ל: "הרמטכ"ל פוגע באמון"

למרות הדרישה לגייס חרדים, סוכות לא עושה הנחות למערכת הביטחון. כשנשאל על הסתירה בין ה"מחסור בחיילים" לבין השעיית גדוד שלם בגלל "פאצ' של משיח", הוא לא היסס לתקוף:

"אני שותף מלא לביקורת הזו. החתמתי 30 חברי כנסת נגד ההחלטה ההזויה הזו של הרמטכ"ל. להוריד גדוד מפעילות בגלל שטות כזו בזמן מלחמה? זה איבוד אמון מוחלט. אנחנו צריכים לוחמים, לא משטרת מחשבות".

"בריכות שלמה שלנו – רבין טעה"

סוכות התייחס גם לסערה סביב ביקורו ב'בריכות שלמה' שליד בית לחם, שם הניף את דגל ישראל מול המצלמות.

תעודת זהות לאתר ההיסטורי:

מקור השם: נבנה בתקופת החשמונאים והורדוס (בית שני).

המטרה: אספקת המים המרכזית לירושלים ולבית המקדש.

המעמד החוקי: הועבר לרשות הפלסטינית בהסכמי אוסלו.

"לממשלת רבין לא הייתה סמכות מוסרית לתת את המקום הזה לרב-המרצחים ערפאת," הצהיר סוכות. "זה מקום המים של בית המקדש. אנחנו נתקן את החוק ונשוב לשם באופן קבוע".

"אין מושג כזה טרור יהודי"

בנוגע לטענות על "אלימות מתנחלים", סוכות הציג נתונים הפוכים לחלוטין מהנרטיב המקובל בתקשורת הכללית:

סטטיסטיקה: אחוזי האלימות ביו"ש נמוכים בעשרות מונים מאלו שבתל אביב. הנרטיב: מדובר בקמפיין בינלאומי שנועד לפגוע בלגיטימציה של ההתיישבות. ההגדרה: "יש עבריינות לאומנית שצריך לטפל בה, אבל לקרוא לזה טרור? ארגוני הטרור הערביים רוצים להשמיד את המדינה. בצד היהודי אין שום דבר שדומה לזה".

הקרב על משפחות החטופים

שיאו של הראיון הגיע כאשר עלתה שאלת השריונים הפוליטיים של הורי החטופים. סוכות יצא במתקפה חזיתית נגד עינב צנגאוקר, המיועדת להשתבץ במפלגת 'הדמוקרטים' של יאיר גולן.

"יש הבדל תהומי בין צביקה מור לבין עינב צנגאוקר. צנגאוקר היא פוליטיקאית שהשתמשה בכאב שלה כדי לנסות להוביל את ישראל לתבוסה מוחלטת מול חמאס. היא יצרה לחץ על הממשלה במקום על האויב. היא מתאימה ליאיר גולן כמו כפפה ליד – שניהם מוכנים להיכנע לכל דרישה של חמאס".

סוכות סיכם את הריאיון בקריאה לציבור: "אל תתנו להם כוח. הציבור מספיק חכם כדי להבחין בין מי שנלחם למען הניצחון לבין מי שמוכן לשלם כל מחיר, גם במחיר הפסד במלחמה".