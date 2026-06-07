חוזרים לימי הפחד? הפיגוע הקשה - והקשר למהומות בחווארה

היום בתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס וישראל מאיר אנחנו פותחים שבוע עם שורה של נושאים בוערים על סדר היום הציבורי. נשמע על זעקתו הכואבת של הגאון רבי בנימין חותה שליט"א נוכח רדיפת בני הישיבות; נציין 59 שנים לשחרור הכותל ונבין למה ישנן קהילות שנמנעות מלהגיע אליו; נחזור למבצע "אופרה" ההיסטורי בעיראק; ונשוחח עם היזם דוד פופוביץ', שמצא את עצמו במלחמה חזיתית מול לשכת עורכי הדין בגלל פיתוח בינה מלאכותית שמבטלת דוחות.

את התוכנית התחלנו בעידכון מהפיגוע הקטלני אדם אחד נרצח וחמישה נפצעו (אחד קשה, ארבעה בינוני) בפיגוע ירי מתגלגל באזור השרון. הירי בוצע מרכב חולף בשלושה מוקדים: תחנת הדלק בכוכב יאיר, הכניסה לצור יצחק, וכביש 5533 (באזור סלעית). המחבלים שני ערבים-ישראלים תושבי טייבה שנסעו ברכב בעל לוחיות זיהוי צהובות. מחבל אחד חוסל בזירה בצור יצחק; השני נמלט פצוע וחוסל בתום מרדף במחצבות טייבה.

1. "מצב חסר תקדים ומזעזע": מחאתו הכואבת של הגר"ב חותה

במעמד "כבוד התורה" מפואר שנערך בסוף השבוע האחרון לכבודם של אברכי הכוללים הספרדים בעיר התורה והחסידות ביתר עילית, נשא דברים פוסק ההלכה, הגאון רבי בנימין חותה שליט"א. בדבריו, שהושמעו מלב כואב ודאב, הביע הרב מחאה חריפה על מצבם של בני הישיבות הנתונים בתקופה זו תחת מתקפה חסרת תקדים.

"הגענו למצב חסר תקדים ומזעזע", זעק הגר"ב חותה בכאב. "בחורי ישיבות חשים מושפלים ונרדפים בארצם. המצב הגיע לידי כך, שבחורים קדושים הזקוקים לטיפול רפואי דחוף חוששים להגיע לבתי החולים, שמא יארבו להם שם וייעצרו".

2. 59 שנה לשחרור הכותל: "הר הבית בידינו" והפולמוס ההלכתי

ממש היום, ה-7 ביוני, מציינים בארץ ובעולם 59 שנים לאותו רגע היסטורי במלחמת ששת הימים (שנת תשכ"ז), שבו שוחרר הכותל המערבי ונשמע בקשר המשפט המצמרר שנסך תקווה במיליוני יהודים: "הר הבית בידינו".

בעוד הממוני הצבעים הלאומיים חוגגים את היום, בקרב הציבור החרדי הציון הוא רוחני בעיקרו – הודיה להשם יתברר על ניסי המלחמה והאפשרות לגשת לשריד בית מקדשנו. עם זאת, הדבר מעורר מחדש את השאלה ההיסטורית: למה ישנן קהילות חרדיות מסוימות שאינן דורכות בכותל המערבי?

3. היסטוריה ביטחונית: ההשגחה הפרטית של "מבצע אופרה"

היום אנו מציינים גם את יום השנה למבצע הנועז והמזהיר של חיל האוויר – מבצע אופרה. ביום זה יצאו מטוסי צה"ל למבצע מורכב והיסטורי בשמי עיראק, במטרה להפציץ ולהשמיד כליל את כור הגרעין "תמוז" שהקים הרודן סדאם חוסיין.

4. "מרבה נכסים מרבה דאגה": הזכייה בלוטו ו"הקללה" שמסביב

עולם הרשתות החברתיות כערק השבוע לאחר שהזמר אושר ביטון העלה סטורי מפתיע ובו הציג טופס זכייה בלוטו, כשהוא מוסיף את המילים: "מסתבר שאני מיליונר". לפי הדיווחים, מדובר בזכייה בסכום עתק של כ-40 מיליון שקלים.

בעוד הציבור מברך, הסיפור הזה מזכיר לכולנו את המאמר החז"לי הידוע "מרבה נכסים מרבה דאגה", ומחזיר אותנו לאחד מסיפורי "קללת הלוטו" המפורסמים והמצמררים ביותר בהיסטוריה.

הסיוט של הזוכה בלוטו

במרץ 1999, חייה של טונדה לין דיקרסון, מלצרית פשוטה וחרוצה מאלבמה, התהפכו לחלוטין. לקוח קבוע העניק לה כרטיס לוטו במקום טיפ כספי. הכרטיס התברר ככרטיס הזהב שזכה ב-10 מיליון דולר. אלא שבמקום אושר, הכסף הביא עמו כאוס מוחלט:

מבול של תביעות: חמישה מחבריה לעבודה תבעו אותה מייד בטענה להסכם שבעל-פה לחלוקת הכסף. גם הלקוח שנתן את הטיפ תבע אותה בטענה שהבטיחה לו טנדר חדש. רק לאחר שנים של דיונים, בית המשפט העליון באלבמה פסק לטובתה וקבע כי הסכמי הימורים בעל-פה אינם תקפים משפטית.

חטיפה באיומי אקדח: באותה שנה, בעלה לשעבר, שחמד את הכסף, חטף אותה באיומי אקדח למזח מבודד. ברגע של תושייה, כשהטלפון שלו צלצל והוא איבד ריכוז, טונדה נאבקה בו, חטפה את האקדח וירתה בחזהו. היא נפטרה מכל אשמה לאחר שנקבע כי פעלה מתוך הגנה עצמית.

המלחמה מול רשות המסים (IRS): טונדה העבירה חלק ניכר ממניות החברה המשפחתית שהקימה להוריה ואחיה. רשות המסים האמריקאית פתחה נגדה במלחמת חורמה משפטית ארוכה. הקרב הסתיים רק בשנת 2012, כאשר בית המשפט אילץ אותה לשלם למעלה ממיליון דולר במסים רטרואקטיביים וקנסות.

מה שהתחיל כ"טיפ של מזל", הפך לעשור שלם של אלימות, סחיטה ומאבקים משפטיים מתישים.

5. הראיון המרכזי: היזם דוד פופוביץ' נגד לשכת עורכי הדין

כמעט כל נהג מכיר את הרגע המרגיז שבו הוא מוצא דוח חניה או קנס נת"צ על השמשה. רובנו משלמים וממשיכים הלאה, פשוט כי אין לנו את הזמן או הידע המשפטי להתמודד עם העיריות. היזם הטכנולוגי דוד פופוביץ' החליט לעשות מעשה ופיתח את LoFrayer – פלטפורמת בינה מלאכותית שסורקת דוחות, מזהה פגמים טכניים ומנסחת מכתב ערעור מקצועי בחינם (למעט 35 ש"ח דמי טיפול ומשלוח בדואר רשום דיגיטלי).

אלא שכעת, המיזם נתקע בקיר בטון: הוועדה להגנת המקצוע של לשכת עורכי הדין שלחה ליזם אולטימטום דרמטי של 3 ימים בלבד להוריד את האתר לצמיתות, אחרת יוגש נגדו צו מניעה בגין "הסגת גבול המקצוע". בראיון דיברנו עם דוד על הנושא.

רץ ברשת: מעיינות ופינות חמד

ולסיום, העיתונאי והחוקר החרדי ישראל שפירא בתיעוד מרהיב מתוך מעיין אגדי, נסתר וקסום, שנמצא ממש קרוב אליכם לבית. פתרון מושלם למי שמחפש קצת שקט וטבע יהודי אותנטי.