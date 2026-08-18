מה גורם לבחור ישיבה למצוא כוחות דווקא בדמותו של מרן, איך נראה הדירוג החדש של הליכוד לקראת הבחירות, ומה באמת מניע את הפוליטיקה החרדית מאחורי הקלעים? הנה הצצה לתמונת המצב המלאה מתוך הראיונות המרכזיים בתוכנית.

חיפוש זהות על הבמה: עופר הלוי על תרבות חרדית והמסע עם דמותו של מרן

בפרק התרבות של התוכנית שוחחנו עם השחקן והיוצר עופר הלוי על הוואקום הקיים בעולם התרבות והאמנות בציבור החרדי, ועל הצורך הרחב ביצירה מעמיקה שנוגעת באתגרים האמיתיים של החיים.

הלוי הציג את מחזהו החדש, העוסק בבחור ישיבה החווה קשיים, לבטים ותסכולים יומיומיים מול הדרישות הלימודיות והחברתיות. במסגרת העלילה, הדמות הראשית עוברת מסע דמיוני לצד דמותו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל. דרך התחנות השונות בחייו של הרב, נחשף הבחור לרגעי הקושי, הדחק וההתמודדויות הלא-פשוטות שליוו את מרן בצעירותו.

התובנה המרכזית העולה מההצגה היא שלא מצופה מהבחור להפוך ל"רב עובדיה יוסף" הבא, אלא להבין שגם מגדול הדור נדרשה התמודדות – והמטרה האמיתית של האדם היא להביא לידי ביטוי את הגרסה הטובה והמקסימלית של עצמו.

מפת הכוחות בליכוד: אבי מוסקוב על תוצאות הפריימריז

בחלק הפוליטי של השידור הגיע אבי מוסקוב, הכתב הפוליטי של רדיו 'קול ברמה', כדי לנתח את מפת הכוחות העדכנית לקראת הבחירות הקרובות.

מוסקוב הצביע על בנימין נתניהו כזוכה הגדול של מהלך הפריימריז, כשהוא מקבל רוח גבית חזקה ממתפקדי המפלגה. לצד זאת, התעכב הניתוח על הרשימה שנבחרה ועל הדרמה של חברי כנסת בולטים ופופולריים שנמצאו בסופו של דבר מחוץ למקומות הריאליים. הדיון עסק במשמעויות של תוצאות אלו על הקמפיין שטיפסה המפלגה לנהל בחודשיים שנותרו עד ליום הבוחר.

מאחורי הקלעים של הרחוב החרדי: אריאל שרפר על ייצוג, חוק הגיוס ומותגים פוליטיים

את החלק השלישי הקדשנו לעומק הפוליטיקה החרדית בשיחה עם אריאל שרפר, שבחן כמה מסוגיות הליבה המעסיקות את הציבור החרדי כיום:

* ייצוג נשי במפלגות החרדיות: הדיון עסק בשאלה האם קיים חסר מורגש בייצוג נשים במפלגות הסקטוריאליות, מול התפיסות המסורתיות והשינויים ההתנהגותיים השקטים ברחוב החרדי.

* הסכמים וגמלים פוליטיים: ניתוח הדילים הפinternalיים, הפשרות והדיונים השוטפים שמנהלות הסיעות החרדיות מול המערכת הפוליטית הכללית.

* התמקדות בחוק הגיוס: שרפר הסביר מדוע סוגיית חוק הגיוס מעוררת סערה גדולה בהרבה מנושאים דתיים אחרים. בעוד שנושאים דתיים נתפסים לעיתים כמאבקים נקודתיים, חוק הגיוס נתפס בציבור החרדי כצינור החמצן של עולם התורה וכאיום ישיר על אורח החיים החרדי.

* מיתוג ומפלגות בעלות שם אחד: ניתוח המגמה של שימוש בשמות מותג קצרים או באותיות יחידות (כמו 'שס' או 'ג'), והאם פשטות המותג מעניקה יתרון אלקטורלי בקרב הבוחרים.