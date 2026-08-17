תסכול בצבא: מסרים נגד ישראל על מטוס אמריקני

תהיה גוי טוב ותעשה מה שישראל אומרת לך: כתובות חיילים על מטוס אמריקני הציתו סערה ( צילום: רשתות חברתיות )

תמונה שהופצה ברשת מציתה ויכוח סוער סביב מסרים פוליטיים חריגים שנכתבו באבק על חלק ממטוס אמריקני, לכאורה באזור המפרץ הפרסי.

על גבי משטח המטוס נראים כמה משפטים פרובוקטיביים, בהם: "תהיה גוי טוב ותעשה מה שישראל אומרת לך", "עסקת שלום מספר 64 בדרך", "כל זה בשביל ארץ הקודש", וכן "הכסף של ביבי". הכתובות, שנראות כאילו נכתבו באצבע בתוך שכבת האבק שעל המטוס, עוררו במהירות סערה ברשת והפכו לדיון על היחס לישראל, מדיניות ארצות הברית במזרח התיכון והמורל בקרב חיילים אמריקנים. התמונה פורסמה ברשת על ידי הפרשן טריטה פרסי, שטען כי היא נשלחה אליו ישירות מהשטח. הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 לדבריו, הכתובות עשויות לשקף תסכול של אנשי צבא אמריקנים מהמדיניות ומהמשימות שאליהן הם נשלחים. המקור האנונימי טען כי אחת הבעיות המרכזיות בקרב הכוחות היא תחושת חוסר המורל, וכי החיילים נשלחים שוב ושוב למקומות קשים ללא תחושת מטרה ברורה.

כוחות מיוחדים צבא ארה"ב ( צילום: פיקוד המבצעים המיוחדים של ארה"ב )

הטענה הזו, יחד עם הכתובות שעל המטוס, יצרה תמונה של ביקורת חריגה מתוך שורות הצבא האמריקני. אך חשוב להדגיש כי זהותו של המקור לא אומתה באופן עצמאי.

זמן קצר לאחר שהתמונה הפכה לוויראלית, משתמשים ברשת החלו לבחון אותה לעומק והעלו סימני שאלה בנוגע למקום שבו צולם המטוס.

חלק מהגולשים זיהו את המטוס ככל הנראה כמטוס תדלוק מדגם KC-135 והצביעו על פרטים שלטענתם אינם מתיישבים עם הטענה שמדובר במטוס הנמצא באזור מבצעי פעיל.

אחרים טענו כי המטוס עשוי בכלל להימצא במתקן אחסון או פירוק, ואף העלו אפשרות שהכתובות נכתבו על ידי אנשים שאינם חיילים אמריקנים.

יש גם מי שטענו כי התמונה עברה מניפולציה דיגיטלית או שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית. נכון לעכשיו, אין הוכחה חד משמעית לטענה הזו, אך גם אין אימות רשמי לאותנטיות התמונה.