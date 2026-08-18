הפריימריז בליכוד ( צילום: Sharon Leibel/Flash90 )

עם סיום ספירת הקולות בפריימריז בליכוד ופרסום התוצאות הסופיות, החלו היום (שלישי) התגובות לזרום מכל עבר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע שביעות רצון מהתוצאות, בעוד המנצחים חגגו את הישגיהם והמפסידים סיכמו את המערכה.

מהליכוד נמסר כי נתניהו "מרוצה מאוד מתוצאות הפריימריז" ומברך את הנבחרים. במפלגה ציינו כי הרשימה החדשה משקפת "התחדשות ושילוב כוחות חדשים בצמרת הרשימה", וכי השריונים שימנה נתניהו צפויים לחזק אותה. בהודעה נכללה גם עקיצה ברורה לדילים שנרקמו במהלך הפריימריז: "ראש הממשלה נתניהו מודה למתפקדות ומתפקדי הליכוד שבחרו לפי שכל ישר ולא לפי דילים". נתניהו גם הודה למועמדים שלא הצליחו להתברג והבהיר כי בכוונתו לשלבם בעשייה לקראת הבחירות. אלי כהן: "עכשיו מגיעה המשימה החשובה באמת" דרמה בפריימריז: גמליאל צנחה ל-35, עטיה במקום 25 קובי ישראל | 20:31 השר אלי כהן, שסיים במקום הראשון בפריימריז עם למעלה מ-46 אלף קולות, הודה לעשרות אלפי המתפקדים שהשתתפו בהצבעה. "תודה ענקית לכל אחד ואחת מ-76,000 מתפקדי ומתפקדות הליכוד שיצאו היום להצביע. תודה רבה על התמיכה, זה מחמם את הלב", כתב. כהן הוסיף: "עכשיו מגיעה המשימה החשובה באמת - לעבוד קשה כדי להצליח בבחירות, ולהקים ממשלה לאומית חזקה בהנהגת מפלגת הליכוד ובהנהגת ראש הממשלה נתניהו". אוחנה ולוין: הבעת אמון מהציבור יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שהגיע למקום השני בפריימריז, מסר: "תודה מעומק הלב לחברות ולחברי תנועת הליכוד על הבעת אמון סוחפת ומרגשת ביותר". אוחנה הוסיף: "שליחות חיי להשמיע את קולכם ולפעול כדי להגשים את המדיניות שלנו: שלטון של העם, בידי העם ולמען העם". שר המשפטים יריב לוין, שסיים במקום השלישי, ראה בתוצאה הבעת אמון גם במהלך המשפטי שהוא מוביל. "אני מודה לכל אחת ואחד מחברי תנועת הליכוד שנתנו בי את אמונם. זו הבעת אמון לא רק בי אישית, אלא בראש ובראשונה בדרך אותה אני מוביל. ציבור עצום דורש את השלמת הרפורמה המשפטית", כתב.

ממראות הפריימריז ( צילום: חיים גולדברג, דוד כהן\פלאש 90 )

קיש וזוהר: מסמנים יעדים

השר יואב קיש הבהיר מה הוא מבקש לעשות אם הליכוד ירכיב את הממשלה הבאה. "בקדנציה הבאה, לאחר שננצח, בכוונתי לבקש מראש הממשלה נתניהו להמשיך בתפקידי כשר החינוך, כדי להמשיך ולהשלים את המהלכים הגדולים שהובלתי למען עתיד ילדי ישראל", כתב.

השר מיקי זוהר, שרשם זינוק משמעותי והתברג במקום השביעי, כתב: "בזכות השם יתברך נבחרתי למקום ה-7 ברשימת הליכוד בפריימריז. זה הישג עצום וזכות גדולה מאוד עבורי". זוהר הודה למתפקדים: "תודה ענקית מכל הלב לחבריי בתנועת הליכוד על התמיכה המדהימה, זה מרגש אותי מאוד".

סעדה וביסמוט: הישגים בהתמודדות

ח"כ משה סעדה, שהגיע למקום ה-11 בפריימריז, הודה ל-27,588 חברי הליכוד שהצביעו עבורו. "ההישג המשמעותי הזה - מקום 11, בהתמודדות הראשונה שלי בפריימריז - הוא קודם כל שלכם ושל המתנדבים שפעלו עבורי במסירות", כתב. "אמשיך להילחם למענכם, במקצועיות ובנחישות".

ח"כ בועז ביסמוט, שעקף בקלפי האחרונה את דוד ביטן בפער של 16 קולות בלבד, חגג את העלייה המשמעותית שלו לעומת הפריימריז הקודמים. "בזכותכם עשינו קפיצה מדרגה משמעותית", כתב. "אני מעריך את האמון העצום הזה, ומתחייב להמשיך לשרת אתכם בגאווה ובמסירות".

טלי גוטליב ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

גוטליב: "סביבת רה"מ התאמצה לסכל אותי"

ח"כ טלי גוטליב, שסיימה במקום ה-12 ברשימה, טענה כי גורמים בסביבת ראש הממשלה פעלו להחלישה. "גם אם סביבת רה"מ ממש התאמצה לסכל ולהחליש אותי, גם אם כל הקולות המאוגדים בדילים קיבלו הוראה לא לסמן אותי. בוחרי הליכוד הימניים נלחמו עליי בכוח אדיר", כתבה.

בהמשך, בריאיון לערוץ 14, כבר סימנה את היעד הבא והצהירה: "נתניהו יעשה שגיאה חמורה אם לא ימנה אותי לשרת המשפטים".

קרעי: מכה קלה בכנף

השר שלמה קרעי טען כי גורמים שונים ניסו לפגוע בו במהלך הקמפיין: "תדרוכים והשמצות מימין ומשמאל מטעם גורמים אינטרסנטים שלא אהבו את פתיחת שוק התקשורת לתחרות, נתנו מכה קלה בכנף אבל לא הזיזו את מתפקדי הליכוד".

מילביצקי: "דמוקרטיה זו דמוקרטיה"

בצד המפסיד, ח"כ חנוך מילביצקי קיבל את התוצאה וכתב: "דמוקרטיה זו דמוקרטיה, גם כשהתוצאות באות לך פחות בטוב. רוצה לאחל הצלחה גדולה לנבחרת שבחרו חברי הליכוד. משימות ואתגרים גדולים בפתח".

התגובות באגף שמאל-מרכז

יו״ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, תקף בחריפות וכינה את הרשימה החדשה “רשימת השבעה באוקטובר”.

לדבריו, “אף הודעה חגיגית ומסיבות ‘ניצחון’ לא יסתירו את העובדה שרשימת הליכוד לכנסת ה־26 היא בפועל רשימת השבעה באוקטובר”. איזנקוט טען כי מדובר באותם אנשים ש”הובילו בעיוורון את ישראל לאסון החמור ביותר מקום המדינה”.

איזנקוט הוסיף: “הם לא יודעים להוביל את ישראל לניצחון, הם לא יכולים לאחד את ישראל ובעיקר - הם לא ראויים להמשיך ולהנהיג את המדינה”. את דבריו חתם בפנייה למצביעי הליכוד: “לליכודניקים שמאסו בהנהגה של שקר ושחיתות אני רוצה לומר: יש לכם בית”.

גם יו״ר הדמוקרטים יאיר גולן הגיב בעוקצנות: “ברצוני לברך את הליכוד על רשימה מצוינת שנבחרה היום. רשימה שמבטיחה את תבוסת הליכוד ואת ניצחון המחנה הדמוקרטי והליברלי”.

גולן המשיך במתקפה חריפה על חברי הרשימה וכינה אותה בין היתר “רשימה של עבריינים מורשעים, של חשודים שממתינים להכרעת פרקליטות, של עסקנים ושל צעקני טיקטוק”.

יו״ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן בחר להתמקד ביחסי הליכוד והמפלגות החרדיות וכתב בתגובה קצרה: “היום זה ברור יותר מתמיד: מחל = מפלגה חרדית לייט! ליכודניק אמיתי מצביע רק ליברמן”.

המתקפות מגיעות לאחר השלמת ספירת הקולות בפריימריז, שבסיומה נקבעה רשימת הליכוד החדשה, בכפוף למשבצות השריון והמחוזות.