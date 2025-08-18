כיכר השבת
השכנים דפקו בדלת

מחירה הכבד של הבדידות: כך נמצאה הקשישה שאיש לא שמע את זעקתה

"זעקת הבדידות": אישה כבת 90 התגלתה ללא רוח חיים בדירתה בשכונת בית וגן בירושלים לאחר שלא ענתה לדפיקות שכניה | המקרה מחדד את הצורך בעירנות קהילתית כלפי קשישים עריריים, שלא יהיה מאוחר מדי (דיין האמת) 

אמבולנס מד"א. אילוסטרציה (צילום: יונתן זינדל - פלאש 90)

טרגדיה בשכונת בית וגן בירושלים: אישה כבת 90 נמצאה ללא רוח חיים בדירתה ברחוב הרב עוזיאל.

שכניה, שחששו לשלומה לאחר שלא ענתה לדפיקות בדלת, הזעיקו את כוחות המשטרה והכבאות.

צוותי ההצלה שהגיעו למקום פרצו לדירה ואיתרו את האישה כשהיא ללא רוח חיים. נסיבות המוות נבדקות על ידי המשטרה.

מקרים דומים של גילוי גופות של קשישים עריריים התרחשו בעבר בירושלים ובעוד מקומות בארץ, מה שמדגיש את הצורך בתשומת לב קהילתית לשכנים מבוגרים ועריריים.

***

מכאן תצא הקריאה: רגע לפני שאתם יוצאים לעבודה – עצרו רגע. תנו דפיקה בדלת של שכן או שכנה מבוגרים. בררו אם הכל כשורה. בליל שבת, קחו את ילדיכם, עלו לקומה מעליכם או מתחת, היכנסו לברך את השכנים בברכת שבת שלום.  

מעבר לאור ולשמחה שתשפיעו, יש כאן לא פחות מהצלת נפשות. לעיתים, מחווה קטנה של תשומת לב – יכולה להיות ההבדל בין חיים למוות.  

פקחו עין. גלו רגישות. זו לא רק חסד – זה פיקוח נפש של ממש!

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר