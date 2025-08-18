מחירה הכבד של הבדידות: כך נמצאה הקשישה שאיש לא שמע את זעקתה

טרגדיה בשכונת בית וגן בירושלים: אישה כבת 90 נמצאה ללא רוח חיים בדירתה ברחוב הרב עוזיאל.

שכניה, שחששו לשלומה לאחר שלא ענתה לדפיקות בדלת, הזעיקו את כוחות המשטרה והכבאות.

צוותי ההצלה שהגיעו למקום פרצו לדירה ואיתרו את האישה כשהיא ללא רוח חיים. נסיבות המוות נבדקות על ידי המשטרה.

מקרים דומים של גילוי גופות של קשישים עריריים התרחשו בעבר בירושלים ובעוד מקומות בארץ, מה שמדגיש את הצורך בתשומת לב קהילתית לשכנים מבוגרים ועריריים.

***

מכאן תצא הקריאה: רגע לפני שאתם יוצאים לעבודה – עצרו רגע. תנו דפיקה בדלת של שכן או שכנה מבוגרים. בררו אם הכל כשורה. בליל שבת, קחו את ילדיכם, עלו לקומה מעליכם או מתחת, היכנסו לברך את השכנים בברכת שבת שלום.

מעבר לאור ולשמחה שתשפיעו, יש כאן לא פחות מהצלת נפשות. לעיתים, מחווה קטנה של תשומת לב – יכולה להיות ההבדל בין חיים למוות.

פקחו עין. גלו רגישות. זו לא רק חסד – זה פיקוח נפש של ממש!