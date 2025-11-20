נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ממשיך להרחיב את גבולות השיח הציבורי, והפעם הוא עובר מדיפלומטיה לפילוסופיה של חיי האדם. פוטין הביע את דעתו על עתיד האנושות כאשר הופיע בכנס AI Journey שנערך אמש (רביעי) הנשיא הרוסי העריך שתוחלת החיים הממוצעת יכולה להגיע ליעד בלתי נתפס של 150 שנה.

במהלך נאומו, פוטין הזכיר כי בעבר הרחוק, אנשים חיו בממוצע כ-35 שנים, וזה נחשב לנורמלי. כיום, הממוצע העולמי הגיע כבר לכ-80 שנה. הנשיא ציין כי רוסיה שואפת גם היא להגדיל את תוחלת החיים של אזרחיה, כשלמערכת הבריאות המקומית ישנה מטרה אסטרטגית להגיע ל-120 שנים באמצעות אבחון מוקדם ומניעה.

אולם, פוטין חושב שניתן להגיע רחוק הרבה יותר. הוא הדגיש בהתבטאות מסקרנת כי "ניתן, כנראה, להגיע גם ל-150 שנה".

למרות חזון האריכות הקיצוני, פוטין שילב בדבריו סייג פילוסופי : "תמיד יהיה מעט, בדיוק כמו כסף. תמיד". הנשיא סיכם את דבריו בקריאה להכוונה ערכית, כשהוא מבהיר שהעיקר אינו רק המספר על ציר הזמן, אלא המשמעות:

"השאלה העיקרית היא לא כמה זמן חיינו. השאלה העיקרית היא איך לחיות, בשביל מה ולמען מה?". פוטין הדגיש כי דווקא על שאלות אלו עונים "הערכים המסורתיים שלנו".

עניינו הדרמטי של פוטין בהארכת חיים נחשף בצורה המפתיעה ביותר כאשר מיקרופון שנותר פתוח קלט שיחה אישית ומרתקת בינו לבין נשיא סין, שי ג'ינפינג, בבייג'ינג. השיחה הבלתי מתוכננת התרחשה במהלך מצעד צבאי, בזמן ששני המנהיגים עשו את דרכם לדוכן הכבוד בכיכר טיין-אן-מן.

במהלך הדיון החשאי שנקלט בטעות, הועלתה אפשרות ה"אלמוות" ממש. פוטין, באמצעות מתורגמנו, הסביר כי "הודות להתפתחות הביוטכנולוגיה, איברים אנושיים ניתנים להשתלה באופן קבוע, ואנשים יכולים להרגיש צעירים יותר ויותר ואפילו להגיע לאלמוות". נשיא סין הסכים, כשהוסיף כי "במאה הזו תתקיים האפשרות לחיות עד 150 שנים".