שנתיים אחרי ששיכלה את בנה טרגדיה בצאת החג | מרת גיטל ויינברגר ע"ה אמו של זאנוויל, הלכה לעולמה ברוך דיין האמת: בצאת החג הראשון של פסח, הגיעה הבשורה המרה והקשה מירושלים על פטירתה של האישה החשובה מרת גיטל ויינברגר ע"ה, כשהיא בת 70 בפטירתה | המנוחה היא אמו של בעל המנגן המפורסם ר' זאנוויל ויינברגר (דיין האמת)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | ט"ז בניסן | 03.04.26