עם צאת החג התקבלה הידיעה המרה על הסתלקותה של האשה החשובה מרת גיטל ויינברגר ע"ה, אלמנת הרה"ח ר' נטע שלמה הכהן ויינברגר ז"ל, בעל התפילה הוותיק בחצר הקודש דושינסקיא. והיא בת 70 בפטירתה.
המנוחה ע"ה נולדה לאביה הרה"ח ר' אברהם שישא זצ"ל, שהיה מחשובי תלמידיו המובהקים של בעל המהרי"ץ דושינסקיא זצ"ל. בכל שנות חייה עמדה לימין בעלה ז"ל בעבודת והקודש, וחינכה את צאצאיה בדרך המסורה מדור דור, תוך דבקות בערכי החסידות והיראה.
מכריה מספרים על אישה דגולה במעשיה, שהאירה פנים לכל אדם והייתה סמל לצדקות ושפלות ברך.
מסכת חייה הייתה רצופה בניסיונות אותם קיבלה באמונה תמימה. לפני כשנתיים, במוצאי תשעה באב, ידעה שכול נורא כאשר שיכלה את בנה, האברך הרה"ח ר' יום טוב הכהן ויינברגר ז"ל, מחשובי חסידי דושינסקיא בבית שמש, שנפטר לאחר מחלה קשה בגיל 45 בלבד.
המנוחה הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות, ובהם דמויות מוכרות בעולם הנגינה והחסידות:
בנה, בעל המנגן ר' זאנוויל ויינברגר. ר' אביגדור ויינברגר, משב"ק האדמו"ר מדושינסקיא. בניה בעלי המנגנים: ר' יואל, ר' מיכאל, ור' יוסף צבי.בנה ר' דוד אברהם, ועוד.
הלווייתה תצא היום - ערב שב"ק חוה"מ פסח, בשעה 11:00 מביהמ"ד הגדול היכל מהרי"ץ דושינסקיא רחוב שמואל הנביא אל עבר הר המנוחות.
בני המשפחה ישבו שבעה בביתה ברחוב שמואל הנביא 34 ירושלים, ממוצאי החג.
תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.
