הבחור נתן צבי לוי ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

בצער וביגון קודר, התבשרנו בשעה האחרונה על פטירתו של עלם חמודות, מפרחי הגן הנאה של גן התורה, הבחור החשוב והיקר, נתן צבי לוי ז"ל, שהשיב את נשמתו הטהורה ליוצרה בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים, והוא בן 14 בלבד בפטירתו, לאחר שהזדכך בייסורים קשים ומרים אשר קיבל באהבה ובשתיקה.

הבחור ז"ל, נולד ביום ח' אדר, תשע"א לאחר שנות ציפייה רבות, כבן יחיד להוריו היקרים יבלחט"א אביו, איש החסד המפורסם הרב בראל לוי, ממתנדבי 'ידידים' במערב ירושלים, ואמו, מרת רחל אסתר תחי' לבית יצחקי. נתן צבי ז"ל למד בתלמוד תורה 'אבי עזרי' בשכונת הר נוף. הוא היה ילד יקר ואהוב, נשמה זכה וטהורה, נעים הליכות, עלם זך שלא טעם טעם חטא, אהוב למעלה ונחמד למטה, מסר נפשו לאהבת תורה, מצוין במידות טובות ויראת שמים טהורה, בתורת ה' חפצו והתייגע באהבתה. בגיל שש נחלה במחלה הקשה, וכעבור תקופה הבריא לשמחת לב כל אוהביו. לפני כשנה חגג בר מצווה, כעין סעודת הודאה על כל הטוב, וכעבור תקופה קצרה נפל למשכב, ואז נודע שנחלה שוב במחלה הארורה. נתן צבי היקר התמודד עם המחלה הקשה, תוך שרבים מעתירים לרפואתו השלימה. לפני תקופה קצרה זכה לחגוג יחד עם אחותו היחידה בשמחת כלולותיה ביום כ"ה אב. בשעות אחה"צ נדם הלב הקטן, לדאבון לבם של הוריו השבורים ואחותו היחידה, לצד רבים מבני ישראל שהכירוהו, והעתירו לרפואתו השלימה בכל עת, המבכים מרה על פטירתו. מסע הלוויה יצא הערב (ראשון) בשעה 22:00 מבית ההספד 'קהילת ירושלים' שבהר המנוחות, שם ייטמן. ת.נ.צ.ב.ה.