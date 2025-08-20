בירושלים הלכה השבוע לעולמה הרבנית הצדקנית מרת עזיזה גבאי ע"ה, אלמנת רבי מרדכי גבאי זצ"ל, בתו של הגה"צ חכם שאול צדקה זצ"ל ונכדת חכם צדקה חוצין זצ"ל, מגדולי חכמי בבל, והיא בת 88 בפטירתה בשיבה טובה.

המנוחה ע"ה נולדה בבאגדד, במשך כל חייה מסרה נפשה למען לומדי התורה, בעלה רבי מרדכי זצ"ל, היה מכין את הארוחות לתלמידים בישיבת 'פורת יוסף', לאחר שעלתה לארץ התגוררו בשכונת 'גבעת מרדכי' בירושלים.

במהלך חייה הייתה הולכת מבית לבית לשכנע נשים רחוקות לשמור על טהרת המשפחה, הייתה דופקת בדלת בשכונות החילוניות ופעמים אף הוכתה ע"י אנשים שלא ראו בעין טובה את מעשיה ונלחמו נגד פעולתיה הקדושות.

לימים תלתה את הזכות בהקמת דור ישרים - גדולי תורה, מחמת מסירות נפשה למען טהרת ישראל.

נחת ושמחה גדולה היה לה בהקמת הישיבות 'אמרי דעת' ו'ארחות דעת', עם הקמת הישיבות הייתה אופה מידי ליל שישי עוגות בכדי שהבחורים יוכלו לשבת וללמוד עד לשעות המאוחרות.

במהלך חייה סבלה המנוחה ע"ה יסורים קשים, וביום שני השבוע השיבה את נשמתה לבוראה. בהלוויתה שנערכה בהר המנוחות נטלו חלק גדולי תורה שספדו לה.

בנה ראש הישיבה הגר"ש גבאי ששהה במסע חיזוק בחו"ל נבצר ממנו להשתתף בלוויה אך מיד מספר שעות לאחמ"כ נחת בארץ הקודש וזאת לאחר התערבותו של האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירא שביקש ממקורביו בעלי השפעה לדאוג לכך באופן מיידי

זכתה המנוחה הרבנית ע"ה והותירה דורות ישרים מבורכים מרביצי תורה, בניה: הגאון רבי שאול גבאי והגאון רבי יעקב גבאי.

וחתניה הרבנים הגאונים: הרב חיים ירחי, הרב שאול בטאט והרב יצחק פרץ.

בני המשפחה יושבים שבעה בביתה ברחוב אביעד 10 כניסה א' דירה 3 שכונת 'גבעת מרדכי' בירושלים. ביום שישי יישב הגר"ש גבאי בביתו ברחוב לופיאן 6 בשכונת 'רמת שלמה' בירושלים.