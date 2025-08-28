רבי משה עמי אבוחצירא זצ"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

במעמד רבבות, ליוו השבוע למנוחות את הצדיק רבי משה עמי אבוחצירא זצ"ל, מדמויות ההוד של שכונת הר נוף בירושלים, אשר כל חייו היו מסכת נדירה של ענווה, אהבת הבריות ובריחה מכל מחלוקת.

המנוח, בן 79 בהסתלקותו, התגורר במשך עשרות שנים ברחוב הקבלן בסמיכות לבית מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, עמו קשר קשרי ידידות מיוחדים. מרן זצ"ל השתתף בשמחותיו, שימש כסנדק לחלק מבניו ואף קבע במו ידיו את המזוזה בפתח ביתו. בימי השבעה, הפך ביתו למוקד עלייה לרגל: גדולי תורה, רבנים, אישי ציבור ומוקירי זכרו עלו לנחם את בני המשפחה, ובפיהם סיפור אחד משותף – דמותו של יהודי אמת, שידע להתרחק מכל מחלוקת ולהשכין שלום, כמאמר חז"ל: "הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום". בין המנחמים נמנו הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף ואחיו רבי משה יוסף, המקובל רבי שלמה בוסו נכדו של סידנא בבא סאלי זיע"א, הגאון רבי שלמה דיין – רב העדה המערבית, הרב חיים אמסלם ראש מוסדות "שירי דוד", וכן יו"ר ש"ס אריה דרעי, חברי הכנסת לשעבר אריאל אטיאס ומשולם נהרי ורבים נוספים.

ההספדים בפטירת רבי משה עמי זצ"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

הרב שלמה בוסו בניחום ( צילום: באדיבות המשפחה )

הרב דוד יוסף בניחום ( צילום: באדיבות המשפחה )

בהספדים שנישאו בהלוויה, תיארו בניו בכאב קורע לב את דמותו כאב ומורה דרך. בנו יונתן אמר: "אנחנו היינו התחביבים שלך, אבא. לא ים, לא בריכה – אלא הילדים שלך. כל אחד מאיתנו הרגיש שהוא כל עולמך".

בנו הבכור הרב רן סיפר כיצד אביו, שגדל כיתום, הפך לאב רוחני לרבים והקים שיעורי תורה להפצת יהדות. בנו הרב דן, חבר מועצת העיר צפת, פרץ בבכי ואמר: "הוא לימד אותנו מה פירוש להיות בן אדם".

גם חתנו העיד בדמעות כיצד רבי משה ז"ל אימץ אותו כבנו לכל דבר לאחר שהתייתם מאביו: "הוא הבטיח שיתייחס אליי כבן – וכך היה כל חייו".

"שמע ישראל" – נשימה אחרונה

רגעיו האחרונים של המנוח היו מעוררי השתאות: בליל הסתלקותו, כשבניו סביב מיטתו שרים זמירות שבת, אסף את כוחותיו האחרונים, הניח ידו על עיניו, ורמז להם לומר עמו "שמע ישראל". זמן קצר לאחר מכן, השיב את נשמתו הטהורה לבוראה במיתת נשיקה.

בסיום ימי השבעה, עלו בני המשפחה לקברו ונשאו על עצמם קבלה להמשיך את דרכו – דרך של תורה, ענווה, אהבת הבריות, ומעל הכל – אהבת שלום.

יהי זכרו ברוך.