הרב פנחס ראובן זצ"ל ( צילום: ישראל ברדוגו )

בני ברק מתעטפת באבל: הבוקר הגיעה הבשורה המעציבה על פטירתו של הרב פנחס ראובן זצ"ל, יו"ר ארגון 'מלכות דוד', מי שהיה מחלוצי המהפכה התורנית בדורנו וממקימי ארגון 'הידברות', והוא בן 66 בפטירתו.

במשך שבועות ארוכים נשאו רבים בתפילה לרפואת הרב פנחס ראובן בן מיליה, אך הבוקר, למגינת לב משפחתו ותלמידיו הרבים, השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה בבית החולים. המנוח זצ"ל היה דמות מוכרת ואהובה בנוף התורני, בעיקר בזכות המהפכה שחולל בעולם הדפוס והפצת ספרי היסוד. הוא ניהל במשך שנים את החנות המפורסמת ברחוב השומר בבני ברק, שם העמיד ספרי קודש ותהילים במחירי עלות השווים לכל נפש, מתוך חזון להנגיש את התורה לכל יהודי. יו״ר ש״ס הרב אריה דרעי ספד למנוח: ״קיבלתי בכאב גדול את הבשורה המרה על הסתלקותו של מזכה הרבים הרב פנחס ראובן זצ״ל – איש עשייה אדירה, שפעל בכל כוחו לחיזוק עם ישראל ועמד מאחורי עצרות התשובה והכינוסים ההמוניים, והשפעתו ניכרה באלפי יהודים שהתקרבו לאביהם שבשמים. הרב ראובן זצ״ל היה מקורב ומוערך על ידי מרן רבינו עובדיה יוסף זצ״ל, זכה להיות ממקימי עולם התשובה בדורנו, ופעל במסירות אין קץ להפצת ספרי קודש וחיזוק האמונה בישראל. זכיתי להכיר את פועלו לאורך שנים רבות. לכתו היא אבדה גדולה לעולם התורה והתשובה. בשמי ובשם תנועת ש״ס כולה, אני שולח תנחומים למשפחה. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים״.

הרב פנחס ראובן מקבל את ברכת הראש"ל הגר"י יוסף

שמו נקשר בלב ונפש לתנועת התשובה, הוא היה מהדמויות המרכזיות שעמדו מאחורי הקמת ארגון 'הידברות'.

מלבד עיסוקו בספרים, נודע כ"אדריכל" של עצרות ההתעוררות הגדולות. הוא ארגן עשרות כנסי ענק ב'יד אליהו' ובכל רחבי הארץ, בעיקר בימי האלול ובעשרת ימי תשובה, בהם השתתפו רבבות ששאבו חיזוק ועידוד.

לפני כעשור עבר אירועים מוחיים קשים, אך כנגד כל הסיכויים ובחסדי שמיים גלויים, השתקם וחזר לפעילותו הענפה. גם כשגופו נחלש, האש שבערה בו לזכות את הרבים לא כבתה לרגע. בשבועות האחרונים חלה הידרדרות נוספת במצבו, ורבים קרעו שערי שמיים עבורו, עד אשר נגזרה הגזירה ואת נשמתו הזכה השיב לבוראו.

על מועד מסע הלוויה נמשיך ונעדכן כאן ב'כיכר השבת'.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.