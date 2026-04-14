כיכר השבת
מחולל מהפכת העצרות

הלב שפעם למען זיכוי הרבים נדם | הרב פנחס ראובן זצ"ל השיב את נשמתו ליוצרה

ברוך דיין האמת: במהלך הלילה נפטר לבית עולמו הרב פנחס רואבן זצ"ל, והוא בן 66 בפטירתו | המנוח זצ"ל היה מוכר כמי שהיה מחלוצי עולם התשובה ועמד מאחורי עצרות הענק ב'יד אליהו' • קווים ראשונים לדמותו היוקדת (דיין האמת)

21תגובות
הרב פנחס ראובן זצ"ל (צילום: ישראל ברדוגו)

בני ברק מתעטפת באבל: הבוקר הגיעה הבשורה המעציבה על פטירתו של הרב פנחס ראובן זצ"ל, יו"ר ארגון 'מלכות דוד', מי שהיה מחלוצי המהפכה התורנית בדורנו וממקימי ארגון 'הידברות', והוא בן 66 בפטירתו.

במשך שבועות ארוכים נשאו רבים בתפילה לרפואת הרב פנחס ראובן בן מיליה, אך הבוקר, למגינת לב משפחתו ותלמידיו הרבים, השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה בבית החולים.

המנוח זצ"ל היה דמות מוכרת ואהובה בנוף התורני, בעיקר בזכות המהפכה שחולל בעולם הדפוס והפצת ספרי היסוד. הוא ניהל במשך שנים את החנות המפורסמת ברחוב השומר בבני ברק, שם העמיד ספרי קודש ותהילים במחירי עלות השווים לכל נפש, מתוך חזון להנגיש את התורה לכל יהודי.

יו״ר ש״ס הרב ספד למנוח: ״קיבלתי בכאב גדול את הבשורה המרה על הסתלקותו של מזכה הרבים הרב פנחס ראובן זצ״ל – איש עשייה אדירה, שפעל בכל כוחו לחיזוק עם ישראל ועמד מאחורי עצרות התשובה והכינוסים ההמוניים, והשפעתו ניכרה באלפי יהודים שהתקרבו לאביהם שבשמים.

הרב ראובן זצ״ל היה מקורב ומוערך על ידי מרן רבינו עובדיה יוסף זצ״ל, זכה להיות ממקימי עולם התשובה בדורנו, ופעל במסירות אין קץ להפצת ספרי קודש וחיזוק האמונה בישראל.

זכיתי להכיר את פועלו לאורך שנים רבות. לכתו היא אבדה גדולה לעולם התורה והתשובה. בשמי ובשם תנועת ש״ס כולה, אני שולח תנחומים למשפחה. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים״.

הרב פנחס ראובן מקבל את ברכת הראש"ל הגר"י יוסף

שמו נקשר בלב ונפש לתנועת התשובה, הוא היה מהדמויות המרכזיות שעמדו מאחורי הקמת ארגון 'הידברות'.

מלבד עיסוקו בספרים, נודע כ"אדריכל" של עצרות ההתעוררות הגדולות. הוא ארגן עשרות כנסי ענק ב'יד אליהו' ובכל רחבי הארץ, בעיקר בימי האלול ובעשרת ימי תשובה, בהם השתתפו רבבות ששאבו חיזוק ועידוד.

לפני כעשור עבר אירועים מוחיים קשים, אך כנגד כל הסיכויים ובחסדי שמיים גלויים, השתקם וחזר לפעילותו הענפה. גם כשגופו נחלש, האש שבערה בו לזכות את הרבים לא כבתה לרגע. בשבועות האחרונים חלה הידרדרות נוספת במצבו, ורבים קרעו שערי שמיים עבורו, עד אשר נגזרה הגזירה ואת נשמתו הזכה השיב לבוראו.

על מועד מסע הלוויה נמשיך ונעדכן כאן ב'כיכר השבת'.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

20
אוי לנו. שבר נורא. צדיק נסתר. איש רב פעלים שזיכה מליוני אנשים. חייבים לחזור בתשובה.
יאיר
19
ברוך דיין האמת 😪😓😢😢😢😢😢
יוסף חיים נעים
18
אשריו שזכה לבוא לעולם הבא עם כל כך הרבה זכויות שיהיה מליץ יושר על עם ישראל תנחומים למשפחה
אם בישראל
17
היה אדם ענק אם לב של מלאך יהי זכרו ברוך אבידה גדולה לעולם התורה ולעם ישראל
אליהו
16
ברוך דיין האמת.
אור
15
לא היה בנאדם הוא היה זהב טהור!!!! כמה אהבתי להיכנס לחנות שלו בבני ברק ולראות את אהבת ישראל העצומה שלו. פעם נכנס אליו יהודי וסיפר לו שהם פותחים ביהכ''נ והוא רוצה לקנות סידורים, הוא אמר לו לך בכל החנות תיקח מכל ספר אחד מכל סוג שיש ץרומה לבית כנסת.. חבל על דאבדין
מוישה
14
בן אדם יקר שעשה המון למען להאדיר את שמו של בורא העולם. יהי זכרו ברוך.
אלחנן
13
על זה ראוי לבכות! עניו וצנוע ומזכה הרבים
בניה
אני זוכר שבאתי אליו ואמרו לו שיש אפשרות להפיץ דיסקים לזיכוי הרבים הרב שילם מאה אלף ש"ח לקנות רק את זכויות היוצרים לשנה כדי להפיץ את הדיסקים של מרן ז"ל מעדני מלך' להפצה, וכן כל הדיסקים שהפיץ בשקל והספרים במחירי עלות ובחינם , הכל נטו לזיכוי הרבים גם עם הפסדים בכל התחומים הכל בגדול לשם שמיים , אין ש
חי
12
ברוך דיין האמת אשרינו שראינו אתו בעולם הזה מלאך ה' נתן כל כספו לזיכוי הרבים ה' שלח לו ברכה בלי די אפילו שהוא התפיס ספרים כמו סדר המשנויות כיס בסוף הוא התפיס כמה פעמים מרוב ביקוש קנו הספרים כמו לחמניות כי הוא עשה הכל רק לשם שמים טהורה. פעם התקשרתי עליו שאני בדרך לחנות הגענו אליו בשלוש לפנות בוקר רענן
חיים
11
חבל על דאבדין
זיע"א

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר