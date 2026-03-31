מחצר הקודש סאטמר נגדע הבוקר דמות הוד קדומים עם פטירתו של הגה"ח הישיש רבי נפתלי ליבוביץ ז"ל, שהלך לעולמו בשיבה טובה בגיל 91. המנוח, בנו של הרה"ח ר' ברוך יהודה ז"ל ואחיו של יבלחט"א האדמו"ר מניקלשבורג, היה מדמויות ההוד של החסידות ומזקני החסידים שזכו להסתופף בצלו של האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' זי"ע.

המנוח זצ"ל היה דמות של תורה והצנע לכת, איש יקר רוח ונעים הליכות אשר מסר את כל לבו ונפשו לעבודת הקודש. במשך שנים רבות זכה לשמש בקודש פנימה אצל רבו האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע, ובזכות יקרת רוחו נבחר להיות הממונה על כתיבת דברי תורתו. מלאכה קדושה זו נעשתה על ידו מתוך יראת כבוד ודקדוק עצום, כשהוא רואה בכך שליחות של מסורה והעברת אורה של תורה לדורות הבאים. זכות גדולה נפלה בחלקו להיות מן הכלים שבאמצעותם נשתמרו דברי התורה הקדושים, דבר המעיד על אמונת החכמים היוקדת שהייתה טבועה בכל מהותו.

היה חסיד אמיתי, עניו ושפל ברך, שברח מן הכבוד כמפני אש. לצד עמלו בתורה היה נואם בחסד עליון, "דולה ומשקה" שהעמיד תלמידים הרבה וזכה לשבת מהראשונה במלכות בית סאטמר. כל מכיריו ראו בו איש של אמת וחסד, נקי דעת וכפיים, אשר הותיר אחריו שם טוב ודור ישרים מבורך ההולך בדרכיו.

מסע ההלוויה יצא הבוקר (שעון ארה"ב) בשעה 10:30 מבית המדרש דושינסקיא בשכונת וויליאמסבורג שבברוקלין, ומשם ימשיך בשעה 12:00 לעבר בית מדרשו של אחיו, האדמו"ר מניקלשבורג במונסי. לאחר מכן, בשעה 12:30 בצהריים, יגיע מסע הלוויה לבית החיים בקריית יואל שבמונורו, שם יובא למנוחת עולמים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.