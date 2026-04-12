בצער רב וביגון קודר התקבלה הידיעה על פטירתו של הגאון רבי חנוך אריה פרידמן זצ"ל, דמות תורנית מוכרת בירושלים וראש כולל בשכונת הר נוף, שהלך לעולמו במהלך שהותו בארה"ב למען החזקת מוסדות התורה שלו בארץ.

הרב זצ"ל עבר אירוע מוחי פתאומי במהלך שהותו בארה"ב בחודש ניסן האחרון. רבים התפללו לרפואת רבי חנוך אריה בן זלטא גולדה, אך למגינת לב, מצבו הידרדר ובמהלך חג שביעי של פסח השיב את נשמתו ליוצרה.

דמותו של הגר"ח פרידמן הייתה לשם דבר בעולם התורה בזכות ההתמדה הבלתי פוסקת שלו. בבית מדרשו 'בית יחיאל' בהר נוף, הפך מעמד ההקפות השניות במוצאי שמחת תורה לאירוע מרכזי בשכונה, בו היה הרב עורך סיום על הש"ס כולו.

לא היה זה סיום רגיל; הרב היה מסיים מדי שנה את הש"ס בבלי, הש"ס ירושלמי ושישה סדרי משנה, כולם יחד. את כל הלימוד האדיר הזה היה הרב מבצע ב"זמנו הפנוי", שכן סדר יומו היה גדוש במסירת שיעורי עיון לאברכי הכולל בשעות הבוקר, לימוד שולחן ערוך וחברותות של עשרות שנים.

בדרשותיו המפורסמות בסיומי הש"ס, נהג הרב לחזור על המסר שהפך למזוהה עמו: "גם אתם יכולים". הוא היה מצטט את ה'חפץ חיים' זצ"ל בספרו 'תורת הבית', על הסייעתא דשמיא המיוחדת לה זוכה אדם המקבל על עצמו החלטה גמורה ללמוד.

"אני רואה את זה על עצמי", היה אומר הרב בענווה, "במשך השנה היו פעמים שעל פי דרך הטבע לא היה סיכוי שאצליח לעמוד בהספק היומי, אבל התחלתי ללמוד ומשמים דאגו לסייעתא דשמיא שאוכל לעמוד בהחלטה".

הרב זצ"ל, שהתגורר בשכונת פנים מאירות, הקפיד לצאת למסעות גיוס כספים עבור הכולל רק פעמיים בשנה, בחודש אב ובחודש ניסן, וזאת כדי לא להפסיד אף יום של לימוד עם אברכי הכולל במהלך ה"זמנים". בנסיעתו האחרונה לשיקגו, שהסתיימה בפטירתו, פעל שוב למען המשך קיומו של המבצר התורני שהקים.

המנוח הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות. בין בניו: הרב אהרן פרידמן, מנכ"ל מוסדות דארג וממקורבי האדמו"ר; והרב מיכאל אליעזר פרידמן, רב קהילת 'קהל חסידים' באשדוד וממקורבי האדמו"ר מביאלה בני ברק.

הלווייתו נערכה ביום שישי בלייקווד שבניו ג'רזי. ארונו יגיע מחר (ראשון) לישראל, כאן ייטמן בעיה"ק ירושלים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.