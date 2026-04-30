המונים ליוו אתמול למנוחות את הרב איתן מור ז"ל, מתושביה המוכרים של העיר חולון ומדמויות ההוד של הקהילה, שהשיב את נשמתו לבוראה בבית החולים 'שיבא' בתל השומר, והוא בן 79 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בחודש אב תש"ו וגדל בשכונת שפירא בתל אביב. מאז נישואיו קבע את מושבו בחולון, שם נודע כעובד ה' בכל רמ"ח איבריו. למרות שעסק לפרנסתו ברהיטים, כל מאודו ומרצו היו מושקעים בעבודת הבורא ובלימוד התורה.

מכריו מספרים בערגה על קשר נפשי עמוק וביטול מוחלט שהיה לו אל ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל. בכל עת היה שואל בצימאון: "מה אמר מרן? מה פסק ראש הישיבה?".

בשנותיו האחרונות, כאשר ראייתו נחלשה, סירב לוותר על דברי התורה של ראש הישיבה; הוא היה יושב שעות ארוכות עם זכוכית מגדלת, דולה מילה אחר מילה מתוך עלון 'בית נאמן'. מקורביו מציינים כי פטירתו של ראש הישיבה זצ"ל לפני שנה, שברה את ליבו באופן מוחשי, ומאז חלה הידרדרות של ממש במצבו הבריאותי.

סימן ההיכר של רבי איתן ז"ל היה הקפדתו העקבית והבלתי מתפשרת על תפילת הנץ. במשך שנים היה צועד מדי בוקר כ-45 דקות כדי להגיע למניין. גם כשגופו בגר והייסורים הכבידו עליו, לא ויתר. ידידיו מספרים ביראת כבוד כי פעם אחת, בשל חולשתו הרבה, ארכה לו הדרך שלוש שעות תמימות, אך הוא לא נשבר והגיע להתפלל עם הנץ.

במשך למעלה מ-30 שנה עבר המנוח מסכת ייסורים בלתי נתפסת שכללה ניתוחי ראש מורכבים, טיפולי דיאליזה ובעיות קשות בריאות ובכליות. הרופאים השתוממו מול כוח הסבל שלו ומול ריבוי המחלות שתקפו את גופו בבת אחת, בעוד הוא מקבל את הדין באהבה ומעולם לא הרהר אחר מידותיו של הקב"ה.

בחודשיים האחרונים אושפז בבית החולים 'שיבא' כשהוא מורדם ומונשם, עד אשר השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

המנוח זכה להותיר אחריו דור ישרים מבורך הממשיך בדרכו, ובהם בנו הגאון רבי גיא מור, דיין בבית הדין 'עדת ישראל' בהרצליה ומחבר סדרת הספרים 'הוראה ברורה', המשמש כחברותא של הגאון רבי אליהו בנימין מאדאר.

מסע הלוויה התקיים אמש לבית החיים פוניבז' בבני ברק, שם נטמן לאחר לוויית רב משתתפים.

ת.נ.צ.ב.ה.