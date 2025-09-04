כיכר השבת
אסון בהרי הקטסקילס

התחשמל במקווה: זעזוע בניו יורק הבחור בן ה - 17 נפטר מפצעיו הקשים

טרגדיה קשה בארה"ב: בצער רב התקבלה הבשורה הקשה והמרה על פטירתו של הבחור היקר יוסף יהושע פרידמן ז"ל, תלמיד ישיבת נייטרא, לאחר שהתחשמל במקווה בהרי הקטסקילס | אלפים התפללו לרפואתו במשך שבועיים של מאבק על חייו (דיין האמת)

הבחור החשוב יוסף יהושע פרידמן ז"ל (צילום: קבוצת דיין האמת)

ברוך דיין האמת: אסון כבד וטרגדיה בארה"ב, בצער רב ובכאב גדול אנו מודיעים על פטירתו בטרם עת של הבחור החשוב יוסף יהושע פרידמן ז"ל, תלמיד ישיבת נייטרא בארה"ב. נפטר בגיל 17 בלבד, לאחר שנפצע קשה כתוצאה מהתחשמלות במקווה בהרי הקטסקילס שבניו יורק.

האסון אירע לפני כשבועיים, במהלך מחנה הקיץ של ישיבת נייטרא. בעת שטבל במקווה, יוסף יהושע ז"ל התחשמל ממגע עם זרם חשמל פתוח. צוותי פרמדיקים של ארגון "הצלה קטסקילס" שהגיעו למקום מצאו אותו לאחר שעבר דום לב, אך הצליחו להחזיר לו את הדופק. הוא הועבר במצב קריטי לבית החולים "ווסטצ'סטר", שם נאבק על חייו עד לרגע פטירתו.

במהלך אשפוזו, אלפי אנשים מהציבור החרדי בארה"ב התפללו לרפואתו השלמה וקיבלו על עצמם קבלות טובות, במיוחד בתחום האחדות והשלום.

המקרה נגע לליבם של רבים בזכות אביו של הנפטר, ר' אלי פרידמן, אחד ממפיקי האירועים הגדולים והאהובים ביותר בתעשייה.

למגינת לב, מאבק על חייו של הבחור היקר יוסף יהושע נגמר עם פטירתו.

הלוויה תצא בשעה 10:30 מבית המדרש של סאטמר במונסי.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

