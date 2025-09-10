הרב אברהם נח וייסמן ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

אבל כבד ירד על חצר הקודש ויז'ניץ עם היוודע הבשורה המרה על פטירתו של המחנך הדגול, הרה"ח ר' אברהם נח וייסמן ז"ל, מגדולי המחנכים בתלמוד תורה של החסידות בקרית ויז'ניץ בבני ברק, והוא בן 77 בפטירתו. פטירתו הותירה חלל עצום וכאב עמוק בלבבות אלפי תלמידיו.

המנוח ז"ל נולד לאביו, הרה"ח ר' זיידא יוסף וייסמן זצ"ל, שהיה מטובי אנשי חיפה. בילדותו התקרב אל חצר הקודש ויז'ניץ ומאז לא מש מאוהלה עד יומו האחרון. בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו ע"ה, בתו של הרה"ח ר' שמואל יונה פבלוסקי ז"ל, ויחד בנו את ביתם בשיכון ויז'ניץ בבני ברק, שם העמידו דורות ישרים ומבורכים. ר' אברהם נח ז"ל היה סמל ומופת לאמונת צדיקים, כשכל ימיו דבק באורחותיהם בקודש. הוא היה קשור בלב ובנפש לאדמו"רי בית ויז'ניץ, שהוקירוהו והעריכו את עבודת קודשו, וכן נהג להסתופף בצילם של צדיקי אמת נוספים, לבית צאנז ורוז'ין. במשך למעלה מחמישים שנה מסר את נפשו לחינוך דורות של תלמידים, כאשר רבבות ילדי ישראל למדו אצלו את לימוד ה"א-ב" והונחו על ידו בראשית דרכם בעולם התורה והיראה, שמו נקרא בהערצה כל ימי חייו 'רעבע נח'.

ר' אברהם נח וייסמן ז"ל בתקיעת שופר בחודש אלול לפני תלמידי ת"ת ויזנ'יץ

במסגרת עבודת הקודש כמחנך, היה נוהג להסתובב עם "ילדי חמד" בבתי החסידים למעמדי "קרישמעליינע" (ערב ברית מילה), שם קרא עמם "קריאת שמע" בכוונה עצומה, והוסיף את הפסוקים והסגולות הנוהגות. בסיום, היה מברך ביידיש את התינוק: "וויפיל נעגעלעך ס'איז דא אופען דאך, אזוי פיל מלאכים, זאלען זיין אויף דע באך" ("כמה מסמרים יש על הגג, כך יהיו מלאכים שישמרו על התינוק").

רבי אברהם נח וייסמן ז"ל, בקרישמליינע לנכד האדמו"ר מויז'ניץ

נוסף על כך, בחודש ניסן היה לוקח את ילדי החסידות אל "חצר גינת ביתן המלך", ביתם של אדמו"רי החסידות, כדי לומר יחד את ברכת האילנות תוך כדי זמירת ניגוני חג הפסח.

ר' אברהם נח וייסמן ז"ל, בברכת האילנות בחצר בית האדמו"ר מויז'ניץ

הבוקר נגדע שירת חייו המפוארת, ר' אברהם נח זצ"ל הלך לבית עולמו שנה לאחר פטירת רעייתו ע"ה, וערב חתונת נכדו. הוא הותיר אחריו משפחה ענפה של בנים, בנות, חתנים, נכדים ונינים, כולם הולכים בדרך התורה והמצוות.

בניו: ר' אייזיק איסר משה, ישראל יעקב, שמואל יונה, דוד צבי.

חתניו: ר' שאול שלומוביץ, ר' משה גובי, ר' יחיאל אדלר, ר' משה בצלאל וולנר, ר' אלימלך הלד, ר' אליעזר מליק.

אחיו: הרה"ג ר' ישראל אריה וייסמן, רב קהילת 'אמרי שפר' ב'הר נוף', הרב חיים וייסמן, והחזן הנודע הרב אהרן שלמה וייסמן.

אחיותיו: מרת שטיינמץ, מרת פערל, מרת הרטמן ומרת גרין.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.