בת 78 שקעה בחובות עקב הימורי בנה: 340 אלף ש"ח נמחקו

החלטה יוצאת דופן ורווית רחמים ברשות האכיפה והגבייה: רשמת ההוצאה לפועל הקהילתית, קורין יצחקי, אישרה מתווה הסדר חריג במיוחד עבור קשישה בת 78, אשר צברה חובות עתק בהיקף של כ-415.7 אלף שקלים ב-8 תיקים שונים, וקבעה כי תשלם כ-17% בלבד מסך החוב.

הסתבכותה הכלכלית של האישה החלה לאחר שנרתמה לסייע לבנה שהתמודד עם התמכרות קשה להימורים. כדי לכסות את חובותיו, נטלה האם הלוואה אחר הלוואה ואף נאלצה למכור את דירת מגוריה. כיום אין ברשותה נכסים או רכב, היא מתגוררת בשכירות בעלות של 5,000 שקלים בחודש, ולמרות גילה ומצבה הרפואי המדרדר – היא ממשיכה לעבוד במסירות בשתי עבודות שונות.

"אישה שנלחמה לפרוע" – הזוכים שתקו, הרשמת קבעה

במהלך ההליך נבחנה אפשרות להגיע למתווה מעשי במקום להותיר את החוב במערכת. מעסיקתה של החייבת אף התגייסה לטובתה והתחייבה להעביר 2,000 שקלים מדי חודש ישירות להוצאה לפועל, גם אם עבודתה תיפסק. מנגד, בעלי החוב (הזוכים) קיבלו הודעות על הדיון אך לא הגישו כל תגובה.

הרשמת יצחקי ציינה כי אין מדובר בחייבת המשתמטת מתשלום, אלא באישה שנלחמה לשלם את חובותיה גם לאחר שאיבדה את כל רכושה. לפיכך, הורתה הרשמת על הפחתת ריביות דרמטית: האישה תשלם 2,000 שקלים בחודש במשך 36 חודשים בלבד – סך של 72 אלף שקלים – ולאחר מכן ייסגרו נגדה כל 8 התיקים באופן מוחלט.

ההחלטה מצטרפת לשורה של פסקי דין אחרונים המעניקים הקלה לחייבים הנמצאים במצוקה כלכלית אמיתית. בחודשים האחרונים נרשמו מספר מקרים דומים, בהם בתי המשפט ורשמי ההוצאה לפועל הפעילו שיקול דעת והקלו על חייבים שהוכיחו כי פעלו בתום לב ונקלעו למצוקה בנסיבות קשות.