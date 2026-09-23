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מכה משפטית לרשת

מלון יוקרה הפסיד: 158 אלף ₪ לפעוט שנפל ללא פיקוח

בית משפט השלום בתל אביב פסק כי בית מלון ישלם פיצוי בסך כ-158 אלף שקלים לפעוט שנפצע במגלשת מועדון הילדים במלון לאונרדו קלאב בטבריה, לאחר שנקבע כי לא התקיים פיקוח אפקטיבי מספיק במקום (משפט)

דה
דניאל הרץ
כיכר השבת |
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(צילום: באמצעות בינה מלאכותית)

חופשה משפחתית שהחלה בשמחה במלון יוקרה בטבריה הסתיימה בכאב תופת ובקרב משפטי מתיש. פעוט בן שלוש וחצי שיצא לבלות במועדון הילדים הסגור והמפוקח של מלון "לאונרדו קלאב" בטבריה, מצא את עצמו סובל משבר קשה במרפקו בעקבות נפילה ממגלשה – בזמן שהמשגיחה כלל לא נוכחה במקום. כעת, לאחר שנים של הליכים משפטיים, בית המשפט קבע חד-משמעית כי הרשת נושאת באחריות מלאה ותאלץ לפצות את המשפחה בסכומי עתק.

השופט קייס נאשף דחה את מרבית טענות ההגנה של מלונות פתאל, וקבע כי המלון לא הוכיח שהשילוט המחייב השגחת מבוגר לילדים מתחת לגיל שש אכן הוצב בזמן אמת. בית המשפט ציין לרעה את העובדה שהמלון בחר שלא לזמן לעדות את המשגיחה ולא הציג דוח אירוע רשמי – מהלך שנתפס כניסיון להתחמק מאחריות.

הפרשה החלה כאשר הפעוט שהה עם משפחתו במלון וביקר במועדון הילדים הייעודי. אמו של הפעוט העידה כי יידעה את המשגיחה במקום שהיא יוצאת לזמן קצר לצורך הנקה, וכאשר חזרה גילתה את האסון – בזמן שהמשגיחה נעדרה מהשטח. הילד נפל מהמגלשה וסבל משבר במרפקו שדרש טיפול רפואי ממושך.

מנגד, מלונות פתאל ניסתה להתנער מאחריות וטענה כי התביעה הוגשה בשיהוי ניכר של שמונה שנים, וכי הוצב במקום שילוט המחייב השגחת מבוגר לילדים מתחת לגיל שש. אולם, השופט דחה את הטענות, קבע כי המלון לא הוכיח שהשילוט אכן הוצב בזמן אמת, ואף ציין לרעה את העובדה שהמלון בחר שלא לזמן לעדות את המשגיחה ולא הציג דוח אירוע רשמי.

בסופו של הליך משפטי ממושך, בית המשפט העמיד את נכותו הרפואית והתפקודית של הקטין על 5%, ופסק לזכותו פיצויים בגין אובדן כושר השתכרות לעתיד, הפסדי פנסיה, הוצאות רפואיות, עזרת הזולת וכאב וסבל. הסכום הכולל שנפסק לטובת הקטין הועמד על 158,750 שקל, בצירוף שכר טרחת עורך דין, הוצאות משפט וכן 5,000 שקל נוספים בשל התנהלות דיונית פסולה של ההגנה.

לצד זאת, בית המשפט קבע כי להורים הייתה אחריות מסוימת – רשלנות תורמת – ולכן הם ישפו את המלון בשיעור של 30% מהסכומים שישולמו מכוח פסק הדין. הכספים יופקדו עבור הקטין בהתאם להנחיות הנוקשות של בית המשפט.
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