 YMDigital - סוכנות השיווק שנמצאת בחוד החנית של מהפכת ה AI

הבינה מלאכותית כבר כאן, והמהפכה שהיא מחוללת בעולם השיווק עצומה. כבר היום, רובנו, באופן כמעט אוטומטי, פונים לצ׳אט כשיש לנו שאלה, כשאנחנו מחפשים אתר, איש מקצוע או נותן שירות. אם לא, אנחנו פונים לגוגל, וגם הוא מציג תוצאות שנוצרו על ידי מנועי חיפוש חכמים. מדובר בשינוי ענק. אחד הדברים שהכי חשוב להבין הוא שהמנועים האלה לא רק מציגים תוצאות, הם מבינים ומנתחים תוכן. זה אומר שכדי להישאר רלוונטיים בעלי עסקים צריכים להבין את השינוי ולהצטרף לעתיד, שהוא למעשה כבר ההווה.

על מנת להבין לעומק את הנושא פנינו למי שעומד בחוד החנית של מהפכת ה AI בעולם השיווק, יוסי מזרחי, מייסד ומנכ״ל חברת YMDigital. פגשנו אדם מלא תשוקה שמדבר על מנועים חכמים עם זיק בעיניים. ״המהפכה הזו היא לא רק העתיד, היא כבר ההווה״ מחייך יוסי. ״למעשה, אנחנו ב YMDigital כבר בונים אתרים המבוססים על השאלה מה מנועי חיפוש חכמים מחפשים״.

במילים אחרות, הם כבר יודעים מה הבינה המלאכותית מחפשת ואיך לגרום לאתרים להופיע כתשובות לשאלות. אז איך זה עובד? ישבנו עם יוסי לשיחה ארוכה שמבהירה הכול.

אתר טוב ״מדבר״ עם ה AI

בעולם בו הטכנולוגיה זזה בקצב מסחרר ועסקים פועלים כדי להופיע ראשונים במנועי החיפוש, אתר יפה זה כבר לא מספיק. ״היום״ אומר יוסי, ״ בניית אתרים נכונה, שבאמת מביאה תוצאות, היא בנייה חכמה שמותאמת למנועי חיפוש חכמים״. כבר שנים רבות שיוסי בונה אתרים יפים ומקצועיים, אבל בימינו זה כבר לא הדבר הכי חשוב. ״אתר היום צריך להיות גם יפה, גם מהיר, גם ברור, וגם חכם,” מסביר יוסי. העולם עבר ממצב שבו האתר רק ‘נמצא’, למצב שבו האתר מתקשר. הוא מתקשר עם גוגל, עם ג׳ימיני, עם ChatGPT ועם כל מערכת חכמה שיודעת לקרוא מידע. ״מי שלא בונה ככה, מפספס את העתיד.״ הוא אומר. “היום, אתר הוא לא כרטיס ביקור. הוא שיחה. הוא מערכת יחסים בין העסק לבין מנועי החיפוש החכמים והלקוח״.

קידום אתרים היום: פחות טריקים, יותר אמת

לדבריו של יוסי אחד השחקנים הכי חשובים במשחק הזה הוא קידום אתרים, וצריך להבין את השינוי שהוא עובר. ״ קידום אתרים אורגני כמו שהכרנו אותו כבר לא עובד אותו דבר. האלגוריתמים של היום מחפשים דברים כמו אמת, ידע ואמינות.”

“אי אפשר לעבוד על מנועי AI ״ יוסי מוסיף בחיוך. “הם רואים הכול. הם משווים, בודקים, ומזהים מהר מאוד מי באמת מבין על מה הוא מדבר ומי רק עושה רעש.”

מנועים חכמים מזהים אמת

כל אתר שיוסי בונה מתחיל בשיחה עמוקה, כזו שמצליחה לחשוף את הלב של העסק, את האישיות של בעליו ואת הערכים שמניעים אותו. “אנחנו מחפשים משהו אמיתי. עסק הוא קודם כל אדם,” הוא מסביר. “אתר הוא קודם כל סיפור. כדי לספר אותו נכון, צריך להרגיש אותו.”

“אני לא מתחיל לעבוד לפני שאני מבין את הבן אדם שמולי,” הוא מסביר. במקום לדבר על עמוד הבית או על העיצוב, הוא מבקש להבין את הלב של העסק. הוא שואל שאלות כמו: מה אתם באמת מוכרים? מה הלקוח צריך להרגיש? רק לאחר מכן מתחילים לעבוד. “אתר שבנוי נכון״ מפרט יוסי ״הוא אתר שמדבר בקול של בעל העסק. האמת חשובה פי כמה בעידן ה AI כי מנועים חכמים מזהים אמת, ואם ניתן להם אתר טוב, חכם ואמיתי שמתקשר איתם, הם יעיפו את האתר קדימה״.

אז מה זה בעצם אתר שיודע לדבר עם מנועי AI

כשיוסי מזרחי אומר שהוא לא בונה “עוד אתר”, אלא מערכת שיודעת לדבר עם מנועי AI הוא מתכוון למשהו מאוד פשוט: אתר שמנועים חכמים באמת מבינים. לא רק סורקים, מבינים.״פעם גוגל חיפש מילים״, יוסי מסביר. “היום הAI מחפש משמעות. הוא שואל: מי עומד מאחורי האתר הזה? במה הוא מבין? ועל אילו שאלות הוא יכול לענות?”

מערכת שמדברת עם מנועי AI בנויה כמו שיחה טובה. ״הדברים כתובים ברור, בשפה טבעית, עם הסברים אמיתיים. כל עמוד עונה על שאלה. כל כותרת אומרת משהו״ אומר יוסי. מעבר לטקסט, יש גם את הצד הטכני. האתר מהיר, הקוד שלו נקי והמבנה שלו מסודר.

“זה כמו לדבר לאט וברור מול מישהו חכם,” אומר יוסי. “אם אתה ממלמל, הוא לא יבין אותך.” אתר כזה לא נבנה רק כדי להיראות טוב או לעלות בתוצאות חיפוש. הוא נבנה כדי גם כדי שמנועי AI ישתמשו בו כמקור. “אני רוצה שהאתר יהיה המקום שממנו הAI לוקח תשובות,” יוסי מסכם. “ברגע שזה קורה, החשיפה עולה״.

לא רק תוצאה, אלא תשובה לשאלה

אז אנשים כבר לא רק מחפשים בגוגל, הם מחפשים בצ’אט. “איך אני יודע?” יוסי אומר. “כי יותר ויותר לקוחות, כשאני שואל אותם, איך הגעתם אליי הם עונים, שאלנו את הצ׳אט. ואת השינוי הזה אני מביא ללקוחות שלי״.

יוסי מספר על בעל קליניקה לטיפול רגשי שפנה אליו עם בקשה מוכרת: “אני רוצה להיות ראשון בגוגל.” אבל כבר בפגישה הראשונה יוסי חידד את המטרה. “להיות ראשון בגוגל זה נחמד,” הוא אמר לו, “אבל השאלה האמיתית היא מה קורה כשמישהו שואל מנוע חיפוש חכם שאלה, והאם אתה ה״תשובה״ שהוא מקבל.”

אז הם בנו אתר שבנוי נכון. כל עמוד ענה על שאלה אמיתית שמטופלים שואלים: איך נראה תהליך טיפול, למי זה מתאים ועוד. התוכן נכתב בשפה פשוטה וברורה, והמבנה של האתר סידר את הידע בצורה ברורה שגם מנועי חיפוש חכמים יודעים להבין ולשלוף. אחרי כמה שבועות הלקוח התקשר לספר שמטופלים חדשים אמרו לו: “שאלנו את ה AI והוא המליץ עליך.” יוסי חייך כשסיפר את זה. “ברגע הזה הבנתי שהמטרה הושגה. לא להיות עוד תוצאה, אלא להיות תשובה.”

בסופו של דבר, העולם הדיגיטלי השתנה. כדי להתאים את העסק לעולם החדש חשוב לעבוד עם האנשים שכבר מבינים את העתיד. יוסי מזרחי ו YMDigital לא בונים אתרים “כמו פעם”, אלא מערכות חכמות שמדברות את השפה של העידן החדש. כל אתר נבנה בצורה חכמה ומחושבת כך שהוא יתאים בדיוק למה שהבינה מחפשת.

ככה האתר הופך לתשובה זמינה שמגיעה בקלות ללקוחות שמחפשים אתכם. לעבוד עם אנשי מקצוע שכבר מבינים את זה, זה למקם את העסקה שלך בחוד החנית. אחרי הכל, כדי להיות רלוונטי גם מחר, צריך לעבוד עם מי שכבר בונה היום את המחר.

יוסי מזרחי

אימייל - Yossimzhp@gmail.com

טלפון - 0543951900