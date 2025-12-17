כיכר השבת
במקום פשוט לבדוק 

הכל בגלל תמונת AI: בהלה בבריטניה לאחר רעידת אדמה - ונזק של אלפי פאונד

נזק של אלפי פאונד ושעות של עיכובים לעשרות רכבות - והכל בגלל תמונה אחת שהופצה ברשתות החברתיות ונוצרה בבינה מלאכותית | לאחר רעידת אדמה שהורגשה בעיר לנקסטר, החליטו הרשויות לעכב את תנועתן של הרכבות בעקבות תמונה בה נראה גשר קורס | מדובר בתופעה רחבה שמכבידה במיוחד על כוחות החירום בעולם כולו (חדשות) 

התמונה שהבהילה את הרשויות (צילום: בינה מלאכותית)

אירוע מעניין התרחש בבריטניה לפני כשבועיים, כאשר שיבושים קשים נרשמו בתנועת הרכבות בצפון-מערב אנגליה - והכל בגלל הפצת תמונה שיוצרה בבינה מלאכותית.

תמונה בודדת שיוצרה ב- הובילה להשבתה מיידית של קו רכבת ולעיכובן של 32 רכבות נוסעים ומטען, כאשר חברת הרכבות הבריטית מעריכה את הנזק הכלכלי באלפי לירות שטרלינג.

הכל התחיל כאשר רעידת אדמה קלה פקדה את העיר לנקסטר בשעות הלילה. זמן קצר לאחר הרעש, הופצה ברשת תמונה המציגה נזק כבד וערימות הריסות למרגלות גשר הרכבת המקומי. מחשש ליציבות המבנה ולשלום הציבור, החליטה חברת הרכבות על הפסקת התנועה בקו וצוותי הנדסה נשלחו לסריקות דחופות בשטח. רק לאחר שעה וחצי של בדיקות יסודיות, נקבע כי הגשר לא נפגע כלל וכי מדובר היה בתמונה מזויפת.

מומחים מצביעים על כך שלא מדובר במקרה בודד, אלא בתופעה עולמית המכבידה על גופי החירום. בקנדה דווח על שיבוש עבודתם של צוותי כיבוי שהוזעקו לטפל בדליקות שהתרחשו בתמונות מזויפות בלבד, ובהודו נשלחו פקחים למרדף אחר נמרים שקיומם הומצא על ידי אלגוריתמים.

בארצות הברית הגיעה התופעה לשפל חדש עם הפצת תמונות המציגות פלישות של דרי רחוב לבתי מגורים. התמונות המזויפות גרמו לבהלה בקרב בעלי בתים והובילו להקפצת כוחות משטרה בארבע מדינות שונות. גורמי האכיפה מזהירים כי מעבר לנזק הכספי, מתיחות אלו גוזלות זמן יקר ומשאבים חיוניים מרשויות החירום ברגעי אמת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר