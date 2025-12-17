אירוע מעניין התרחש בבריטניה לפני כשבועיים, כאשר שיבושים קשים נרשמו בתנועת הרכבות בצפון-מערב אנגליה - והכל בגלל הפצת תמונה שיוצרה בבינה מלאכותית.

תמונה בודדת שיוצרה ב-AI הובילה להשבתה מיידית של קו רכבת ולעיכובן של 32 רכבות נוסעים ומטען, כאשר חברת הרכבות הבריטית מעריכה את הנזק הכלכלי באלפי לירות שטרלינג.

הכל התחיל כאשר רעידת אדמה קלה פקדה את העיר לנקסטר בשעות הלילה. זמן קצר לאחר הרעש, הופצה ברשת תמונה המציגה נזק כבד וערימות הריסות למרגלות גשר הרכבת המקומי. מחשש ליציבות המבנה ולשלום הציבור, החליטה חברת הרכבות על הפסקת התנועה בקו וצוותי הנדסה נשלחו לסריקות דחופות בשטח. רק לאחר שעה וחצי של בדיקות יסודיות, נקבע כי הגשר לא נפגע כלל וכי מדובר היה בתמונה מזויפת.

מומחים מצביעים על כך שלא מדובר במקרה בודד, אלא בתופעה עולמית המכבידה על גופי החירום. בקנדה דווח על שיבוש עבודתם של צוותי כיבוי שהוזעקו לטפל בדליקות שהתרחשו בתמונות מזויפות בלבד, ובהודו נשלחו פקחים למרדף אחר נמרים שקיומם הומצא על ידי אלגוריתמים.

בארצות הברית הגיעה התופעה לשפל חדש עם הפצת תמונות המציגות פלישות של דרי רחוב לבתי מגורים. התמונות המזויפות גרמו לבהלה בקרב בעלי בתים והובילו להקפצת כוחות משטרה בארבע מדינות שונות. גורמי האכיפה מזהירים כי מעבר לנזק הכספי, מתיחות אלו גוזלות זמן יקר ומשאבים חיוניים מרשויות החירום ברגעי אמת.