צפו בקליפ: בואו לרקוד עם הזמר והפייטן בסינגל הבכורה שלו: "קול מצהלות" הזמר והפייטן ציון יעקובי הלוי בסינגל קליפ בכורה - "קול מצהלות" אותו כתב והלחין בעצמו. ההפקה המוזיקלית של אודי דמארי (מזרחי)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 14:36