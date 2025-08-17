כיכר השבת
צפו בקליפ:

בואו לרקוד עם הזמר והפייטן בסינגל הבכורה שלו: "קול מצהלות"

הזמר והפייטן ציון יעקובי הלוי בסינגל קליפ בכורה - "קול מצהלות" אותו כתב והלחין בעצמו. ההפקה המוזיקלית של אודי דמארי (מזרחי)

(צילום: יוסי פורטל)

ציון יעקובי הלוי, זמר ופייטן כותב ומלחין, משיק סינגל קליפ בכורה קצבי וסוחף בשם - "קול מצהלות", המורכב ברובו מהמילים של "שבע ברכות" לחתן וכלה. זוהי סנונית ראשונה מתוך האלבום שבדרך בליווי קליפ מושקע מבית היוצר של פורטל המדיה.

הלחן והמילים של ציון יעקובי הלוי והעיבוד וההפקה המוזיקלית של אודי דמארי.

ציון יעקובי הלוי זמר שמגיע אלינו מתחום הפיוטים שר בהרכבים, הופיע במקומות רבים בארץ ובחו"ל ,עם ידע של מקאמים מבית הכנסת ושורשי השירה בתוכו נעוצים מבית אבא.

קרדיטים:

מילים: ציון יעקובי הלוי

לחן: ציון יעקובי הלוי

עיבוד והפקה מוזיקלית: אודי דמארי

