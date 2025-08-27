כיכר השבת

צמד הפייטנים במחרוזת סליחות אנרגטית במיוחד

לכבוד תחילת אמירת הסליחות, הפייטנים אלחנן משמרתי ואוריה דעי במחרוזת סליחות מלאת אנרגיות בעיבודו המוזיקלי של דניאל פרידמן עם מיטב הניגונים מתוך הסליחות (מזרחי)

קרדיטים:

עיבוד והפקה מוזיקלית: דניאל פרידמן

קולות: אוריה דעי, אלחנן משמרתי ויוסי ישראלי

ח ז ק. אוהבים אתכם צמד מנצח !!!
אליהו

