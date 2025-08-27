צמד הפייטנים במחרוזת סליחות אנרגטית במיוחד

צמד הפייטנים במחרוזת סליחות אנרגטית במיוחדלכבוד תחילת אמירת הסליחות, הפייטנים אלחנן משמרתי ואוריה דעי במחרוזת סליחות מלאת אנרגיות בעיבודו המוזיקלי של דניאל פרידמן עם מיטב הניגונים מתוך הסליחות (מזרחי)יטיאיר טוקרכיכר השבת | ג' באלול | 27.08.251תגובותקרדיטים:אלול, זמן לתקן – מנהג אמירת ‘לדוד ה’ אורי’ והמזוזה שנכתבה בג'יברישמנחם גולד|26.08.25עיבוד והפקה מוזיקלית: דניאל פרידמןקולות: אוריה דעי, אלחנן משמרתי ויוסי ישראליסליחותאלחנן משמרתיאוריה דעיהאם הכתבה עניינה אותך?כן (84%)לא (16%)תוכן שאסור לפספס:תיעוד ענק ומרגש: אלפים בסליחות הראשונות בכותל המערבי | צפוחזקי שטרן|26.08.25רגע לפני הסליחות הראשונות: מסע תשובה רוחני ומוזיקלי עם הסודות והסגולות | צפויוסי עבדו|25.08.25"עורו ישנים משנתכם" | על סודה ומקורותיה של תקיעת השופר בחודש אלול מנחם גולד|25.08.25 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה1ח ז ק. אוהבים אתכם צמד מנצח !!!אליהו27.08.25 דיווחתגובהאולי גם יעניין אותך:מה הדין לומר קטע בארמית בסליחות אחרי שהציבור סיימו? • צפו כיכר השבת|25.08.25עד יום כיפור: 19 מעמדי סליחות מרכזיים יערכו בכותל המערבי | כל הפרטיםחזקי שטרן|24.08.25"א-ל—ו-ל" | על סודו של חודש הרחמים והסליחות, וממה פחד 'דוד המלך' ע"ה?מנחם גולד|24.08.25
0 תגובות