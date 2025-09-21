לב פתוח, פרק ח': נפגעת והפוגע מכחיש? זה בשבילך • צפו

פרק ח': נפגעת והפוגע מכחיש? זה בשבילך
אח יקר ואהוב שלי, אם פגעו בך ולא מוכנים לבקש את סליחתך, המילים הבאות הם בשבילך.
בטח אמרו לך שאתה בכיין, קטנוני, סתם רגיש ועושה ריב. ואולי גם אמרו לך שאתה משבית שמחות וגורם צער בכך שאתה מספר את הכאב שלך.
חשוב שתדע את האמת:
- אמרו לך את זה כי קשה להם לבקש סליחה, האגו לא נותן. הוא לא מסוגל להגיע לפוזיציה הזו לבקש סליחה. זה מגיע מהנכות של הפוגע, לא אתה הבעיה.
- יש תמונה יפה שאתה הורס לפוגע עכשיו, כי הוא יוצא לא אחראי, לא אוהב ורודף שלום. כי הוא, אין מצב בכלל שהוא פגע בך.
- אם אתה שם לב שיש מי מסביבתך שמנסים לקבור את הפגיעה שלך, סביר להניח שהפוגע הוא חזק וכוחני, ואלה שאמרו לך את זה פוחדים ממנו, מהפחד הזה הם מפילים את זה עליך, והופכים אותך לבעייתי.
- זכותך להיפגע, וזכותך לדרוש התנצלות מכל מי שפגע בך באשר הוא, וחשוב שתציף, שתדבר על כך, אל תיתן לאף אחד לקבור את זה.
- חשוב לבצע עיבוד פנימי של הכעס (כתיבה, שיחה, התבוננות). ולהגיע להחלטה שהפגיעה לא תנהל לך את החיים.
- יחד עם זאת שווה לך במקרה אכזרי שכזה, למחול לאותם מכחישים סדרתיים, לא בגלל שהם חזקים ממך איש יקר, אלא בגלל שהם כל כך חלשים ומסכנים, רק מהנכות הזו שיש להם, שווה לך לדפדף הלאה, ולהאריך ימים בבריאות. ולבקש מהקב"ה ישועות גדולות, על כך שסלחת גם ללא התנצלות של הפוגעים בך.
