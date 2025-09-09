לב פתוח, פרק א': למה צריך לבקש סליחה? • צפו

שלום לכם צופים יקרים, אנו נמצאים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש של חשבון נפש על העבר, ועם שינוי גדול לעתיד טוב יותר. אם כבר סליחות, חשוב לברר יחד מה זה בעצם סליחה? למה צריך לבקש סליחה? בואו נדבר על זה.

כותב הרמב"ם הקדוש בהלכות תשובה: אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו; ואפילו לא הקניט את חברו אלא בדברים, צריך לפייסו ולפגוע בו עד שימחול לו.

ידועה הגמרא במסכת יומא: עבירות שבן האדם למקום יוה"כ מכפר, בין האדם לחבירו, לא. לא שאלתם את עצמכם פעם, מדוע הקב"ה הגדול והנורא, לא מסדר לנו את זה, מדוע אנו צריכים להגיע לאותה זירה לא נעימה עם אלו בהם פגענו?

התשובה נפלאה: הקב"ה אומר: בניי, אני יודע אתכם, יודע את החולשות, את הבעיות, דווקא בגלל זה איתי תוכלו להסתדר. אבל עם החברים שלכם, עם אלו שפגעתם בהם, אני לא לוקח אחריות, תקחו אתם. למה? כי רק אם תפתחו את זה, רק עם תודו במה שעשיתם, הסליחה תהא אמיתית. הקב"ה מצפה מאיתנו להסתדר כאן בעולם הזה אחד עם השני, הוא יודע שאנו יכולים, בזה הוא לא מתערב.

היו שלום.