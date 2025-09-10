כיכר השבת
נקודת מפגש ל'אלול'

לב פתוח, פרק ב': ציפיות? אשליה מסוכנת • צפו

איש החינוך הרב משה רבי בסדרה מיוחדת לחודש אלול - "לב פתוח" על 'סליחות' | בפרק השני: אל תצפו - שלא תתאכזבו • צפו (נקודת מפגש)

לב פתוח, פרק ב': ציפיות? אשליה מסוכנת

ציפיות ואכזבות

כשאדם מצפה למשהו מסוים מהצד השני, ולא מקבל אותו. זה קורה בדרך כלל לאנשים שנותנים את הנשמה לסביבה שלהם, והם מצפים לקבל מאותה סביבה יחס דומה למה שהם נותנים - וכשהסביבה לא מחזירה את אותו הדבר, נוצר רגש עכור, מתפתח דימום בלב שלנו, אט אט הוא הופך לקרע, וזה יכול להגיע לריב ומדון.

מה הפתרון?

לא לתת את הלב והנשמה, אם אנו חושבים שאנו צריכים לקבל אותם חזרה. נכון שצריכה להיות מערכת של יחסי גומלין בינינו, וזה בריא לקשר תקין. אבל חשוב לזכור, שלא כולם כמוך, ואם אתה טוב ונותן את הלב, זו מתנה שה' נתן לך, אם לא תשתמש בה היא תעבור למישהו אחר.

אם אתה טוב, זכית, זה משהו שהוא רק שלך, ואף אחד לא יכול לקחת לך את זה. החלטת לעשות טוב למישהו? קח בחשבון שלא חייב שהוא יתנהג איתך באותה מידה, פשוט תעשה את זה מראש כי אתה טוב. אם אתה מצפה לקבל חזרה, זה על אחריותך.

סדרת 'לב פתוח' >>>

  • פרק א': למה צריך לבקש סליחה? • צפו

