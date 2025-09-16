לב פתוח, פרק ה': כך תתמודדו עם תסמונת ההדחקה

הדחקה: קרה לך משהו לא נעים עם מישהו קרוב אליך, שדווקא בגלל זה, הפגיעה קשה יותר. אבל אתה חושש להראות שאתה כועס עליו עדיין - בגלל שהוא חזק ממך ואתה יודע מראש שכולם יצדיקו אותו, או בגלל שלא נעים לך לצאת הבעייתי הזה. הקטנוני הזה.

חשוב לזכור: בדרך כלל שאדם מקפיד ולא סולח באמת, ומראה כאילו הכל בסדר, בסוף הכל צף והקושי למחול קשה יותר.

מה הפתרון?

תלוי: אם אתה מהנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, אשריך עליך. זכית. אם עדיין לא, פשוט תדבר איתו על זה, אל תיתן לכדור השלג הקטן להפוך לגדול ועוצמתי כל כך, הוא יכול לגרום למפולת שלגים.

ההידברות שלנו עם הצד השני, על הרגשות אותם חווינו עימו, מבאים אותנו למקום בטוח, למקום ברור, משם, הסיכוי לשלום גדול יותר, דווקא בגלל שהמצב ממש בהתחלה, ניתן להגיע להסדר, ולפזר את האירוע.

