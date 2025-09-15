לב פתוח, פרק ד': כשוויכוח הופך להיות על רקע אישי

בטח יצא לכם פעם להיות שותפים לוויכוח שהפך לאישי. תחשבו על וויכוח שהופך להיות אישי בין שני אנשים, הוא התחיל דווקא טוב, הם דיברו על נושא מסוים, אבל פתאום השיח הוא לא על הנושא, אלא על העושה, על האיש. בסוף מגיע הרגע הזה, שהנושא נעלם, והאגו משחק תפקיד ראשי. ההסלמה במערכת היחסים עולה שלב, וזה יכול להסתיים באירוע רב נפגעים.

כשוויכוח הופך להיות על רקע אישי, המטרה העיקרית היא לנהל את השיח בצורה שתמנע הסלמה רגשית מיותרת ותאפשר לחזור לנושא המקורי של הוויכוח. אבל קורה פעמים רבות שאנו מנהלים שיח עם מישהו שונה, והטונים עולים, ותנועות הידיים הופכות לתוקפניות במיוחד. בדיוק מהרגע הזה, השיח יכול להסתיים בריב, בסכסוך מיותר.

מה הפתרון?

אם נפגשנו עם אדם כזה, שלא יכול לנהל ויכוח ברמה עניינית, אנו לא מתחילים את הוויכוח איתו, זה לא חוקי, וזה לא עובד. עדיף להנהנן בראש לאות הסכמה על כל טענה שהוא יטען, כמו הכלב הזה שנמצא על הדשבורד של הרכב. כשאין פרטנר לוויכוח ענייני, אין סיבה להתחיל. כי בזמן שאתה רוצה לטעון, הוא רוצה רק לנצח אותך, הוא בכלל עסוק במשהו אחר.

אם השיח או הויכוח מהצד השני ממשיך, ישנה גם אפשרות לומר לצד השני: "אני לא רוצה להמשיך בוויכוח הזה כשהוא על רקע אישי, נדבר על זה בזמן אחר". יש כאן ביטוי רגשי, שיכול לחסוך ריב מיותר.

סדרת 'לב פתוח' >>>