לב פתוח, פרק ז': איך מבקשים סליחה?

כשאדם מגיב בריחוק, בכעס או בשתיקה לאחר דברינו, ואנו שמים לב שהקשר עמו נותק, חשוב לנסות להבין מה קרה, תבחן את עצמך. אמרתי משהו שפגע בו? אם אמרת משהו, או שאתה מוחזק כאדם שחושב בקול, אל תקטין ראש, לך אליו, דבר איתו. הוא מחכה לזה.

אל תרגיש לרגע אדם קטן, להיפך, אתה אדם חזק, אדם שיודע לדבר על הרגעים הפחות נעימים, זה מה שנדרש ממך.

איך באמת מבקשים סליחה?

להודות בפגיעה בלי תירוצים. להביע חרטה אמיתית. לשאול: "מה אוכל לעשות כדי לתקן?", מילים כמו: "אני יודע שפגעתי בך במילים שאמרתי, זה לא היה נכון, אני מצטער על כך".

מתי מגיעה הטעות הגדולה בבקשת סליחה? כשהפוגע מסביר את עצמו, ומנסה להמעיט בפגיעה שלו. הנפגע לא יכול לשאת את זה, ופעמים רבות היה עדיף לו שלא תבוא לבקש סליחה בצורה כזו.

בשביל הדוגמא: תחשבו שניה שמישהו מגיע לנחם את חברו על מות אביו, והוא אומר לו: "הכל משמים, תיכף בא משיח ואבא שלך קם, מה אתה בוכה, זה דרך העולם". בכל הדברים שהוא אמר, הוא צודק, אבל לא זה הזמן לומר את הדברים ה'נכונים', כי זה זמן של נחמה, זמן של הזדהות ואמפתיה.

אותו דבר שבאים לבקש סליחה, זה זמן של נחמה, זמן של לקיחת אחריות. הגמרא (יומא פז, א) מספרת על רבי זירא, שכאשר אנשים פגעו בו, הוא היה משתדל לעבור לפניהם, כדי שהם יתעוררו לבקש מחילה, והוא ימחל להם.

ונשאלת השאלה: וכי רבי זירא לא היה יכול למחול למי שפגע בו, כשהוא יושב בינו לבין עצמו? מדוע היה משתדל לגרום להם לבקש ממנו מחילה? אך המהרש"א (יומא, שם) כתב שגם מידה זו נהוגה דווקא ביחס למי שביקש מחילה, ולא באדם שלא התנצל על מעשיו.

