סליחות י"ג מידות אצל הגאון רבי יגאל כהן ( צילום: אלעזר פיינשטיין )

מאות השתתפו הלילה במעמד סליחות מרגש שהתקיים בבית המדרש 'יביע אומר' בבני ברק, בראשות מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש המוסדות וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

המעמד נערך באווירה נרגשת ומרוממת, כאשר בין המשתתפים נראו רבנים חשובים, אישי ציבור וידוענים, שהגיעו להתעורר ולפתוח את הלב בימי הסליחות והרחמים.

הגאון הרב יגאל כהן נשא דברי חיזוק והתעוררות מלאי רגש ועוצמה, תוך קריאה להתחזקות בתורה, תפילה ואהבת ישראל.

הקהל הרב הצטרף באמירת הסליחות בזעקה שובת לב, שהרטיטה את ההיכל כולו.

המעמד נחתם בשירה מרגשת של "עננו אלוקי אברהם", שהותירה חותם עמוק בלבבות המשתתפים.