כיכר השבת
נקודת מפגש ל'אלול'

לב פתוח, פרק י' ואחרון: סליחה - ריפוי מוחלט של הלב • צפו 

איש החינוך הרב משה רבי בסדרה מיוחדת לחודש אלול - "לב פתוח" על 'סליחות' | בפרק העשירי והאחרון: סליחה - ריפוי מוחלט של הלב • צפו (נקודת מפגש)

לב פתוח, פרק י' ואחרון: סליחה - ריפוי מוחלט של הלב

צופים יקרים שלום לכם,

בסדרה זו ניסינו יחד לגעת בנפש העדינה שלנו, להבין מה מצית בה את האש, עד כמה אנחנו מכירים את עצמנו, ועד כמה באמת יש לנו סיכוי לבנות ולהיבנות – יחד.

השלום הוא הכלי החזק במערכות היחסים – במשפחה, בחברה, ובינינו לבין עצמנו. ודווקא שם, מתחת לפני השטח, יכול להתפתח סדק קטן, בזמן שכולנו עסוקים בחיים.

הקושי הגדול מגיע כשזה קורה בתוך המשפחה – בין אחים, דודים, קרובים – הקושי גדל פי כמה. עם משפחה נשארים תמיד, ומשפחה לא בוחרים.

לאחרונה נחשפתי לסיפורים חוצה מגזרים, על משפחות המתקשות לחיות בשלווה ועל הורים שזרעו הרס וחורבן מכוונות טובות ומוצאים את עצמם מתקשים לאסוף את השברים, שהתפזרו רחוק מדי.

הרבה פעמים אני שומע הורים שאומרים: "אצלנו? לא יכול להיות! אצלנו הכול בסדר...", אבל חוסר הנכונות להאמין במציאות – היא לא רק טעות, היא הדלק שמבעיר את הבעיה.

ולצערנו, פעמים רבות – דווקא ההורים, שביקשו לעשות טוב, לעשות בלי לשים לב לחלק מהסכסוך, הם בחרו צד, שפטו, ולעיתים אפילו נעשו "עורכי דין" של אחד הילדים. התוצאה? במקום שלום – ירושה של שנאה. סכסוך משגשג שנשאר אחריהם לדורות.

אז אנא, הורים יקרים: אל תתנו לזה לקרות.

אל תיקחו על עצמכם את "התיק" שלא שייך לכם. אם אחד הילדים בא אליכם עם סיפור קשה על אח או אחות – תגידו בבירור: "אנחנו לא מתערבים. זה ביניכם. תסדרו לבד."

זכרו: ההעדפה לילד אחד מול אחר, הבחירה בצד של מי מהם– יוצרת צלקת שיכולה להישאר לדורות. התפקיד שלכם איננו לשפוט ולא לבחור, אלא פשוט להיות ההורים – לשבת על הספה, לחבק, ולהתמלא באושר מהמגנטים של הנכדים על המקרר.

יהי רצון שנזכה לחיות כששלום אמיתי בנינו, שלום של אמת, שלום לא בשביל אף אחד, אלא אך ורק בשביל עצמנו.

שנה טובה ומבורכת.

סדרת 'לב פתוח' >>>

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בנקודת מפגש:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר