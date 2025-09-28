לב פתוח, פרק י' ואחרון: סליחה - ריפוי מוחלט של הלב • צפו 

צופים יקרים שלום לכם,

בסדרה זו ניסינו יחד לגעת בנפש העדינה שלנו, להבין מה מצית בה את האש, עד כמה אנחנו מכירים את עצמנו, ועד כמה באמת יש לנו סיכוי לבנות ולהיבנות – יחד.

השלום הוא הכלי החזק במערכות היחסים – במשפחה, בחברה, ובינינו לבין עצמנו. ודווקא שם, מתחת לפני השטח, יכול להתפתח סדק קטן, בזמן שכולנו עסוקים בחיים.

הקושי הגדול מגיע כשזה קורה בתוך המשפחה – בין אחים, דודים, קרובים – הקושי גדל פי כמה. עם משפחה נשארים תמיד, ומשפחה לא בוחרים.

לאחרונה נחשפתי לסיפורים חוצה מגזרים, על משפחות המתקשות לחיות בשלווה ועל הורים שזרעו הרס וחורבן מכוונות טובות ומוצאים את עצמם מתקשים לאסוף את השברים, שהתפזרו רחוק מדי.

הרבה פעמים אני שומע הורים שאומרים: "אצלנו? לא יכול להיות! אצלנו הכול בסדר...", אבל חוסר הנכונות להאמין במציאות – היא לא רק טעות, היא הדלק שמבעיר את הבעיה.

ולצערנו, פעמים רבות – דווקא ההורים, שביקשו לעשות טוב, לעשות בלי לשים לב לחלק מהסכסוך, הם בחרו צד, שפטו, ולעיתים אפילו נעשו "עורכי דין" של אחד הילדים. התוצאה? במקום שלום – ירושה של שנאה. סכסוך משגשג שנשאר אחריהם לדורות.

אז אנא, הורים יקרים: אל תתנו לזה לקרות.

אל תיקחו על עצמכם את "התיק" שלא שייך לכם. אם אחד הילדים בא אליכם עם סיפור קשה על אח או אחות – תגידו בבירור: "אנחנו לא מתערבים. זה ביניכם. תסדרו לבד."

זכרו: ההעדפה לילד אחד מול אחר, הבחירה בצד של מי מהם– יוצרת צלקת שיכולה להישאר לדורות. התפקיד שלכם איננו לשפוט ולא לבחור, אלא פשוט להיות ההורים – לשבת על הספה, לחבק, ולהתמלא באושר מהמגנטים של הנכדים על המקרר.

יהי רצון שנזכה לחיות כששלום אמיתי בנינו, שלום של אמת, שלום לא בשביל אף אחד, אלא אך ורק בשביל עצמנו.

שנה טובה ומבורכת.

