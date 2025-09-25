כיכר השבת
לב פתוח, פרק ט': האם פיוס וסליחה - מחייבים חידוש קשר? • צפו

איש החינוך הרב משה רבי בסדרה מיוחדת לחודש אלול - "לב פתוח" על 'סליחות' | בפרק התשיעי: האם פיוס וסליחה - מחייבים חידוש קשר? • צפו (נקודת מפגש)

לב פתוח, פרק ט': האם פיוס וסליחה - מחייבים חידוש קשר?

פעמים רבות יש קושי לנפגע לסלוח, בטענה - שאם הוא יסלח אז יצטרך לחדש את הקשר עם מה שפגע בו. טענה זו היא אחת הטענות שגורמת בצדק לנפגע, להישאר במתכונת הסכסוך, בכדי לא לחזור לזה שפגע בו. אין לו כוח להתמודד שוב מולו, ונוח לו יותר שהסכסוך ישמש עבורו הגנה מפני הפוגע בהמשך החיים.

אלא שבשלום יש כמה דרגות: יש דרגה של שלום שמחזירה את הפוגע והנפגע להיות בקשר חזק יותר, כאהבת דויד ויהונתן.  יש דרגה של שלום ברמה של יוסף והאחים, שלפי רבנו בחיי והאור החיים הקדוש מחילתו אליהם עדיין לא הושלמה. ויש דרגה של שלום ברמה של יעקב ועשיו - שם, ה'שלום' המיוחל היה בדרגת "הפסקת אש" בלבד.

דרגות אלו משמשות לנו כבחירה, כל אחד יודע עם מי יש לו עסק, ועד כמה שווה לו לחזור ולחדש את הקשר. כל אחד מזהה עד כמה הפוגע מצטער על מעשיו, ועד כמה הוא מכחיש אותם וממתין שוב לפגוע. אם שיקום הקשר יכול להזיק לנפגע אין חיוב לחדש קשר אלא יותר לעשות שלום ללא התחייבות חידוש הקשר, והכי חשוב שהנפגע יוכל בינו לבין עצמו לסלוח בכדי להמשיך את חייו, ולבחון את דרגת הקשר שלו עם הפוגע.

ההבנה הזו ש'שלום' לא מחייב חידוש קשר, תגרום לנו להגיע לשלום, מאשר להישאר בסכסוך מתמשך, ולטפח את רגשותינו הקשים ולהרעיל את גופנו ח"ו. "כי מי שסולח – מרוויח את חייו בחזרה. כי הסליחה לא משנה את העבר, היא משנה את העתיד". וכדברי חז"ל הקדושים: "לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום", שנאמר "ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום".

