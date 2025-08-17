כיכר השבת
מזרחי-טפחות סיכם רבעון שני חזק עם רווח נקי של 1.45 מיליארד ₪

בנק מזרחי-טפחות מפרסם את תוצאות הרבעון השני של 2025 ומציג רווח נקי של כ־1.453 מיליארד שקל – בדומה לרבעון המקביל אשתקד. התשואה על ההון עמדה על 17.8%, מהגבוהות במערכת הבנקאית, וממשיכה לשקף את יציבותו וביצועיו הגבוהים של הבנק (כלכלה)

מזרחי טפחות (צילום: יח"צ)

הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד בשיעור 50% מהרווח הרבעוני, בהיקף של כ־726 מיליון שקל. במקביל, תיק האשראי של הבנק רשם צמיחה מרשימה של 11.5% והסתכם בכ־376.7 מיליארד שקל, בעוד פיקדונות הציבור גדלו ב־11.7% לכ־417.4 מיליארד שקל.

יחס היעילות של הבנק, המודד את ההוצאות ביחס להכנסות, נותר נמוך ועמד על כ־34.5%, מה שמעיד על שליטה טובה בעלויות ושמירה על רווחיות גבוהה. הנתונים מציבים את מזרחי-טפחות כאחד הבנקים היעילים והרווחיים בישראל, גם בתקופה של שינויים בשוק הפיננסי.

מנכ"ל הבנק, משה לארי, ציין כי "התוצאות לרבעון השני של 2025 ובראשן רווח נקי של 1.453 מיליארד ש"ח ותשואה להון של 17.8%, אינן מובנות מאליהן ומהוות הישג ראוי לציון של אלפי עובדות ועובדים, מנהלות ומנהלים מעולים. הודות למקצועיותם, נחישותם ומסירותם, מצליח הבנק לשמור על תנופת הצמיחה גם בתקופה כל כך מורכבת מבחינה ביטחונית וכלכלית, ועל כך הם ראויים להערכה ותודה גדולה".

