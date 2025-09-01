מזרחי טפחות אינווסט משקיעה 40 מיליון ₪ בחברת קר לייזר

קר לייזר ואמריקן לייזר מציעות מגוון טיפולים רפואיים-אסתטיים: ניתוחי לייזר להסרת משקפיים, טיפולי הסרת שיער בלייזר, טיפולי הזרקות אסתטיות, וטיפולים מתקדמים נוספים.

גור מינצר, בעל השליטה של קר לייזר: “ההשקעה של מזרחי טפחות אינווסט היא אבן דרך משמעותית עבור קר לייזר. היא תאפשר לנו להמשיך להוביל את תחום הטיפולים האסתטיים והרפואיים בישראל, להרחיב את פעילותנו ולספק ללקוחותינו שירותים חדשניים ברמה הגבוהה ביותר”.

רון הוכמן, מנכ"ל מזרחי טפחות אינווסט: “ההשקעה בקר לייזר משתלבת עם אסטרטגיית ההשקעות שלנו בחברות צומחות וחזקות. קר לייזר הוכיחה יציבות, מקצועיות ויכולת צמיחה מרשימה במהלך השנים האחרונות. אנו רואים בה שותפה טבעית ומאמינים שהחיבור בינינו יסייע לה להתרחב ולהמשיך להציב סטנדרטים חדשים בשוק”.

בנקאי ההשקעות מטעם קר לייזר בעסקה היה עו"ד (רו"ח) עומר יעקובי.

מזרחי טפחות אינווסט היא זרוע ההשקעות של בנק מזרחי טפחות, המנהלת כיום נכסים בהיקף של למעלה מ- 1.5 מיליארד ₪. החברה מתמקדת בהשקעות בחברות צמיחה בעיקר במשק הישראלי. לאחרונה השקיעה מזרחי טפחות אינווסט בחברת התחבורה השיתופית GETT, כחלק ממדיניותה לזהות חברות בעלות פוטנציאל להובלה בשווקים בהם הן פועלות. ההשקעה בקר לייזר מהווה נדבך נוסף באסטרטגיית הצמיחה והעמקת הנוכחות בתחומי בריאות ושירותים מתקדמים.