כיכר השבת
למעלה מ-500 עובדים

מזרחי טפחות אינווסט משקיעה 40 מיליון ₪ בחברת קר לייזר

מזרחי טפחות אינווסט, זרוע ההשקעות של בנק מזרחי טפחות, השלימה השקעה של כ-40 מיליון ₪ בקר לייזר, הרשת המובילה בישראל בתחומי הסרת משקפיים בלייזר, טיפולי אסתטיקה והסרת שיער. שווי החברה המשתקף בעסקה הינו כ-200 מיליון ₪ | קר לייזר מפעילה כיום 33 סניפים ברחבי הארץ ועוד 14 סניפים תחת המותג אמריקן לייזר לאחר שרכשה את פעילותה באוקטובר האחרון. הקבוצה מעסיקה כיום למעלה מ-500 עובדים (כלכלה)

כב
מקודם |
מזרחי טפחות (צילום: יח"צ)

קר לייזר ואמריקן לייזר מציעות מגוון טיפולים רפואיים-אסתטיים: ניתוחי לייזר להסרת משקפיים, טיפולי הסרת שיער בלייזר, טיפולי הזרקות אסתטיות, וטיפולים מתקדמים נוספים.

גור מינצר, בעל השליטה של קר לייזר: “ההשקעה של מזרחי טפחות אינווסט היא אבן דרך משמעותית עבור קר לייזר. היא תאפשר לנו להמשיך להוביל את תחום הטיפולים האסתטיים והרפואיים בישראל, להרחיב את פעילותנו ולספק ללקוחותינו שירותים חדשניים ברמה הגבוהה ביותר”.

רון הוכמן, מנכ"ל מזרחי טפחות אינווסט: “ההשקעה בקר לייזר משתלבת עם אסטרטגיית ההשקעות שלנו בחברות צומחות וחזקות. קר לייזר הוכיחה יציבות, מקצועיות ויכולת צמיחה מרשימה במהלך השנים האחרונות. אנו רואים בה שותפה טבעית ומאמינים שהחיבור בינינו יסייע לה להתרחב ולהמשיך להציב סטנדרטים חדשים בשוק”.

בנקאי ההשקעות מטעם קר לייזר בעסקה היה עו"ד (רו"ח) עומר יעקובי.

מזרחי טפחות אינווסט היא זרוע ההשקעות של בנק מזרחי טפחות, המנהלת כיום נכסים בהיקף של למעלה מ- 1.5 מיליארד ₪. החברה מתמקדת בהשקעות בחברות צמיחה בעיקר במשק הישראלי. לאחרונה השקיעה מזרחי טפחות אינווסט בחברת התחבורה השיתופית GETT, כחלק ממדיניותה לזהות חברות בעלות פוטנציאל להובלה בשווקים בהם הן פועלות. ההשקעה בקר לייזר מהווה נדבך נוסף באסטרטגיית הצמיחה והעמקת הנוכחות בתחומי בריאות ושירותים מתקדמים.

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכלכלה בארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר