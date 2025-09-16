המגזין הוא חלק מהחשיבות שרואה הבנק בהנגשת ידע כלכלי ומושגים מעולם הפיננסים לכל שכבות הגיל והחברה באופן ידידותי ובגובה העיניים. מנכ"ל הבנק, מר ברק נרדי: "גם בעתיד אנחנו נמשיך לפתח ולהעמיק את הפעילות עם הציבור החרדי כחלק ממדיניות צמיחה שנובעת מתוך היכרות קרובה, שותפות, כבוד ואמונה".

במהלך האירוע הוצגו הישגי תוכנית "מרכנתיל פלוס" לאורך שנת הפעילות הראשונה, שמטרתה הנגשה נרחבת של ידע כלכלי ומושגים בעולם הפיננסים בגובה העיניים. הנגשת התוכן המקצועי באופן שווה לכל, מעניקה לצעירים ולמשפחות ערך מוסף לניהול נבון של הכסף המשפחתי כדי להישאר בפלוס ולממש הזדמנויות.

תכנית "מרכנתיל פלוס" למעשה השיקה עולם חדש של תוכן ייעודי המבוסס על החיבור בין המקצועיות של הבנק לבין הבנת הקהלים השונים במגזר, לרבות בנות סמינר, בחורי ישיבות, זוגות צעירים, הורים למשפחות ברוכות, בעלי עסקים ומנהלי מוסדות ועמותות. כיום, לאחר שנה של פעילות במסגרת התוכנית, הציבור כבר למד להכיר אותה ולקבל ממנה ערך מותאם לשפתו, ליכולותיו ולקבל כלים קונקרטיים המסייעים לכל פעולה בשלב החיים בו הוא נמצא.

מנכ"ל בנק מרכנתיל, מר ברק נרדי, נשא דברים באירוע, במהלכם הודה למשתתפים וציין את ההבנה המעמיקה של הבנק את הציבור החרדי: "אנחנו מחוברים מאוד לתרבות של החברה החרדית. אנחנו רואים גם את הקהילה וגם את האדם שבתוכה, עם הסיפור, הצרכים והחלומות שלו. אנחנו כאן כדי לתת מענה אמיתי בהווה, ולספק כלים ותמיכה שיבנו עתיד טוב ובטוח יותר. החברה החרדית היא אחת הקהילות שאנחנו מלווים מאוד מקרוב לאורך שנים, לא כ"פלח שוק", אלא כשותפים מלאים לדרך. מתוך ההיכרות וההבנה הזו, אנחנו בונים שירות מדויק, מותאם ורגיש גם לאנשים, גם למוסדות, גם לעמותות וגם לקהילה שסביבם".

עולם התוכן של "מרכנתיל פלוס" ליווה את הציבור לאורך השנה החולפת גם עם מגזין "מרכנתיל פלוס" הראשון שהופץ באופן רחב לקהל, וגם עם מתחמי תוכן ייעודיים, כתבות עומק בעיתונות ופעילות משמעותית עם עולם שלם של הסכתים מקצועיים וזירות תוכן המשתלבים בסדר היום של כל אחד. באמצעותם מספק הבנק ערך מוסף של ידע רלוונטי, אוריינות פיננסית וכלים להתנהל באופן שירחיב את הפלוס.

כעת, לקראת השנה השנייה ליישום תוכנית "מרכנתיל פלוס", יוצא לאור מגזין כלכלי נוסף עם תוכן חדש ועשיר לכל המשפחה, כתבות נרחבות בנושאים שונים הנוגעים לעולם הפיננסי וסקירות המאפשרות לכל אחד לשחות במים הכלכליים בצורה נבונה. המגזין מאפשר ליהנות מהבנה מעמיקה של תחום המשכנתאות העכשווי, פעילות עסקית, טיפים לקראת ההוצאות הכרוכות בחתונות הילדים, כתבות נרחבות על עולם ההשקעות, פתרונות דיור, הטבות לצעירים ויתרונות מול רשויות מקומיות ועסקים קטנים. בנוסף, ניתן למצוא בו כמה אתנחתות קומיות עם "גראמען" מיוחד ומילון מושגים מאויר.

סמנכ"לית ומנהלת החטיבה הקמעונאית גב' ורד אביטן, המובילה את התכנית "מרכנתיל פלוס": "הכניסה לשנה השנייה של מרכנתיל פלוס היא אבן דרך משמעותית עבורנו", היא אמרה. "אנחנו רואים את הערך המוסף שאנו נותנים בכך לקהילה ואת העניין הציבורי ושמחים להמשיך פעילות חשובה זו".

מנהל מרכז העסקים החרדי במרכנתיל, ר' חיים הולצברג, התייחס לדגש שנותן הבנק לעמותות, מוסדות וארגונים, עם הבנה מעמיקה ומענה על הצרכים הייחודיים שנוצרו בתקופה הנוכחית. "השנה האחרונה הביאה עמה אתגרים חדשים למוסדות ואנחנו נדרשים ליצירתיות ועבודה הדוקה עם מנהלי המוסדות כדי שהפעילות תוכל להימשך כרגיל לטובת הקהילה".

במרכנתיל מציינים כי מעבר לציון שנה ראשונה לפעילות "מרכנתיל פלוס", האירוע מהווה גם נקודת ציון להמשך חיזוק הקשר לקהילה באמצעות הפעילות הייחודית וצופה פני עתיד לפיתוח שיתופי פעולה איכותיים נוספים הנגזרים מהתוכנית ועתידים להתפרסם השנה במסגרת "מרכנתיל פלוס 2".

באירוע לקחו חלק גם מנהל מרכז עסקים חרדי, ר' חיים הולצברג, מנהלת אגף השיווק ודוברת הבנק, גב' מורן חכמה פרלמן, מנהל הפרסום, מר עופר רביב, מנהל שיווק ופיתוח עסקי במגזר החרדי, מר מר שי בוחבוט, חברי הנהלת מרכנתיל ומובילי דעת קהל מקרב הציבור החרדי.