הבנק מציע חבילת הטבות אטרקטיבית במיוחד לפותחי חשבונות צעירים, המאפשרת להם להתחיל את דרכם בביטחון. גב’ מורן חכמה פלרמן, מנהלת אגף השיווק ודוברת הבנק, מסבירה מדוע פתיחת חשבון בגיל צעיר עם מרכנתיל היא הזדמנות שלא כדאי לפספס, ומדוע 'יש פלוס גדול למי שמתנהל נכון מגיל צעיר'.

בנק מרכנתיל רואה חשיבות עליונה בהנגשת ידע פיננסי לכלל הציבור החרדי, ובמיוחד לדור הצעיר. בנוסף, הבנק מאמין בהיכרות מעמיקה עם הלקוחות, במיוחד עם הצעירים, משקיע בליווי שלהם בצעדיהם הראשונים לבניית עתידם הפיננסי. זאת, מתוך אמונה כי התחלה נכונה, מלווה בהכוונה ובהטבות שמעניקות בסיס איתן, היא המפתח לבניית עתיד כלכלי יציב.

מעבר להטבות, בנק מרכנתיל דואג שהצעירים יקבלו מענה בנקאי המותאם במיוחד לאורח חייהם. סניפי הבנק, הממוקמים בלב הקהילות, מספקים סביבה נוחה ומוכרת לניהול חשבון, עם צוות בנקאים המכיר היטב את הצרכים הייחודיים של צעירים במגזר החרדי.

כדי להבין מה עומד מאחורי ההחלטה על ההטבות לצעירים ומה האפשרויות העומדות בפניהם, שוחחנו עם מנהלת אגף השיווק ודוברת הבנק, גב' מורן חכמה פלרמן, שמפרטת על כך בהרחבה.

סוף עצוב: נעדר מירושלים אותר מת בבור בעומק עשרות מטרים קובי רוזן | 15:59

מה עומד מאחורי ההחלטה להעמיד הטבות מיוחדות דווקא לפותחי חשבונות צעירים?

"בנק מרכנתיל מבין לעומק את הצרכים של הקהלים השונים, ובכללם את הקהל הצעיר. מדובר בצעירים בגילאי 17-21, שהם כבר בוגרים ומקבלים החלטות באופן עצמאי, ולכן חשוב לנו להקנות הרגלים פיננסיים נכונים כבר בשלב זה. פתיחת חשבון בנק בגיל צעיר היא לא רק פעולה טכנית, אלא הזדמנות פז להתנסות מעשית, ללמוד מושגים כמו תקציב, חיסכון ואחריות פיננסית. זוהי השקעה לטווח ארוך, מי שרוכש את הכלים הללו מגיל צעיר, ייהנה מפלוס משמעותי לאורך כל חייו. לכן, יצרנו חבילת הטבות ייעודית, שתעניק להם דחיפה ראשונית ותאפשר להם להתחיל את דרכם הכלכלית ברגל ימין, בביטחון ובחוסן. אנחנו בנק שרואה גם וגם – גם את הצורך בבניית בסיס ראשוני כבר כעת, אבל גם בנק שמסתכל עם הלקוח רחוק אל העתיד"

תוכלי לפרט על ההטבות לצעירים?

"בהחלט. מתוך הבנה שכל התחלה דורשת עידוד ותמיכה, כל צעיר או צעירה בגילאי 17 עד 21 שיפתחו חשבון בבנק מרכנתיל, יקבלו מענק עד 500 שקלים, הניתנים כמענק של 200 שקלים בסמוך לפתיחת חשבון הבנק והפקדה נוספת בסך של עד 300 שקלים, ככל שפותח תוכנית חיסכון בבנק. זוהי דרך נהדרת להתחיל עם 'פלוס' בחשבון וללמוד על חשיבות החיסכון. מעבר לכך, אנו מעניקים פטור מלא מעמלות עו"ש עיקריות ופטור מדמי כרטיס אשראי למשך חמש שנים. כל אלה נועדו להקל על הצעירים, לאפשר להם להתנהל ללא דאגות מיותרות מעמלות, ולהתמקד בבניית עתידם הכלכלי. זוהי חבילה שתוכננה בקפידה, מתוך ראייה הוליסטית של צרכי הדור הצעיר."

ואיך זה קשור לתוכנית 'מרכנתיל פלוס'?

"הקשר הוא ישיר ומהותי. תוכנית 'מרכנתיל פלוס' היא תוכנית רחבה, שמטרתה להעצים את הלקוחות שלנו באמצעות ידע וכלים פיננסיים. אנו מאמינים כי ידע הוא כוח, ובמיוחד בעולם הפיננסי. אנו שואפים להנגיש את השפה הבנקאית, להסביר מושגים מורכבים בפשטות, ולהעניק כלים מעשיים להתנהלות כלכלית חכמה. ההטבות לצעירים הן למעשה יישום פרקטי של חזון זה. הן מאפשרות לצעירים להיכנס לעולם הבנקאות בצורה חלקה, ללא חסמים, ולקבל את כלים ראשוניים שיעזרו להם לנהל את כספם בתבונה. המטרה הסופית היא אחת – לאפשר לכל אחד ואחת לחיות ב'פלוס' . לא רק בחשבון הבנק, אלא גם בחיים, מתוך תחושת ביטחון ושליטה כלכלית.

אנחנו פועלים בשיתוף פעולה עם הקהילות מתוך אמונה אמיתית באנשים. בין המטרות שלפנינו נמצאת גם הנגשת המידע באופן מותאם ושוטף. במטרה לתת לכל לקוח את הבטחון ואת הכלים לדבר עם הבנקאי שלו ולכלכל את צעדיו בצורה הכי נבונה ואפקטיבית."