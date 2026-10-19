עשרות מליארדים בשנה: איום בביטול שטר ה-200 או העלאת מסים

בכנס השנתי של יועצי המס באילת הפתיע היום (שני) מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', כשהעלה מחדש רעיון שכבר עורר סערה בעבר: ביטול שטר ה-200 שקלים. לדבריו, מדובר בצעד הכרחי במאבק ב"כסף השחור", שיכול להזרים לקופת המדינה עשרות מיליארדי שקלים – ולמנוע, לפחות באופן חלקי, העלאות מסים כבדות שצפויות בטווח הקרוב.

"נצטרך לבטל חלק מהתשלום במזומן, שכבר הוגבל לאחרונה", מסר אהרונוביץ'. "בנק ישראל מתנגד לביטול השטר של 200 שקל, אבל ראינו בחקירות משטרה מה קורה בנושא הזה של תשלומים במזומן, גם ממש לאחרונה ברשויות מקומיות. נצטרך בעניין הזה לדרוש ולבצע צעדים קשים – מביטול שטר ה-200 ועד לביטול כל המזומן בעתיד".

הוא לא הסתיר את גודל הפוטנציאל הכלכלי: "אני אומר כאן באופן המפורש ביותר, שאם מבטלים מחר את השימוש במזומן בישראל, זה יכול להביא לגביית מיסים נוספת של 20-30 מיליארד שקל בשנה, ולמנוע צעדים כואבים אחרים. אבל בנק ישראל מתנגד לזה".

"התקציב יהיה אכזרי"

אהרונוביץ' לא עצר בשטרות. הוא ביטל למעשה את כל ההבטחות הפוליטיות שנשמעו בכנס מצד שרים ומועמדים – בהם אלי כהן, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ושאול מרידור – שהצהירו כי יעשו הכול כדי למנוע העלאות מסים אחרי הבחירות.

"התקציב בשנים 2027 ו-2028 יהיה אכזרי", הזהיר. "לצערנו, אנחנו לא רואים שהולכת להיות בשנה הבאה צמיחה יוצאת דופן. אנחנו ממשיכים להילחם בשבע חזיתות. נשיא ארה"ב אומר שיילך לעוד מלחמה עם איראן, ותקציב הביטחון עלול להגיע לכ-200 מיליארד שקל – לא רק בשנת 2027 אלא גם ב-2028".

לדבריו, "יש התפרעות מוחלטת בנושא גיוס המילואים ואף אחד לא מתווכח עם מערכת הביטחון. זה כבר ברור ש-200 מיליארד שקל של תקציב ביטחון שנתי ייאלצו את הממשלה הבאה להעלות מיסים".