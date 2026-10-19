עשרות מליארדים בשנה: איום בביטול שטר ה-200 או העלאת מסים

בכנס השנתי של יועצי המס באילת הפתיע היום (שני) מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', כשהעלה מחדש רעיון שכבר עורר סערה בעבר: ביטול שטר ה-200 שקלים. לדבריו, מדובר בצעד הכרחי במאבק ב"כסף השחור", שיכול להזרים לקופת המדינה עשרות מיליארדי שקלים – ולמנוע, לפחות באופן חלקי, העלאות מסים כבדות שצפויות בטווח הקרוב.
"נצטרך לבטל חלק מהתשלום במזומן, שכבר הוגבל לאחרונה", מסר אהרונוביץ'. "בנק ישראל מתנגד לביטול השטר של 200 שקל, אבל ראינו בחקירות משטרה מה קורה בנושא הזה של תשלומים במזומן, גם ממש לאחרונה ברשויות מקומיות. נצטרך בעניין הזה לדרוש ולבצע צעדים קשים – מביטול שטר ה-200 ועד לביטול כל המזומן בעתיד".
הוא לא הסתיר את גודל הפוטנציאל הכלכלי: "אני אומר כאן באופן המפורש ביותר, שאם מבטלים מחר את השימוש במזומן בישראל, זה יכול להביא לגביית מיסים נוספת של 20-30 מיליארד שקל בשנה, ולמנוע צעדים כואבים אחרים. אבל בנק ישראל מתנגד לזה".
"התקציב יהיה אכזרי"
אהרונוביץ' לא עצר בשטרות. הוא ביטל למעשה את כל ההבטחות הפוליטיות שנשמעו בכנס מצד שרים ומועמדים – בהם אלי כהן, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ושאול מרידור – שהצהירו כי יעשו הכול כדי למנוע העלאות מסים אחרי הבחירות.
"התקציב בשנים 2027 ו-2028 יהיה אכזרי", הזהיר. "לצערנו, אנחנו לא רואים שהולכת להיות בשנה הבאה צמיחה יוצאת דופן. אנחנו ממשיכים להילחם בשבע חזיתות. נשיא ארה"ב אומר שיילך לעוד מלחמה עם איראן, ותקציב הביטחון עלול להגיע לכ-200 מיליארד שקל – לא רק בשנת 2027 אלא גם ב-2028".
לדבריו, "יש התפרעות מוחלטת בנושא גיוס המילואים ואף אחד לא מתווכח עם מערכת הביטחון. זה כבר ברור ש-200 מיליארד שקל של תקציב ביטחון שנתי ייאלצו את הממשלה הבאה להעלות מיסים".
אהרונוביץ' חשף כי צוות מיוחד במשרד האוצר – שבו חברים הוא עצמו, בכירי רשות המסים, ראשי אגף התקציבים והכלכלן הראשי – כבר עובד על הצעות להעלאות מסים שיוגשו לממשלה החדשה שתקום.
הרעיון לביטול שטר ה-200 אינו חדש. הוא עלה בעבר כחלק מהמאבק בהון השחור, מתוך הבנה שחלק גדול מהמזומן הלא מדווח מוחזק בשטרות הגדולים ביותר. בנק ישראל התנגד בעבר באופן נחרץ, והבהיר כי אין כוונה לבטל שטר כלשהו ללא הצדקה מקצועית מבוססת. גם הפעם ההתנגדות ברורה.
עם זאת, אהרונוביץ' מצביע על מקרים עדכניים – כולל חקירות ברשויות מקומיות – כהוכחה לכך שהמזומן ממשיך לשמש כר פורה להעלמות מס. לדבריו, הגבלת השימוש במזומן, ואולי אף ביטולו המוחלט בעתיד, יכולה לשנות את התמונה מהיסוד.
בשורה התחתונה, דבריו של מנהל רשות המסים מציירים תמונה קשה: תקציבי ביטחון עצומים, צמיחה מוגבלת, ולחץ כבד על קופת המדינה. ביטול שטר ה-200 הוא רק אחד מהכלים האפשריים – אבל הוא מסמן כיוון ברור: המאבק בכסף השחור הופך לחלק בלתי נפרד מהניסיון למנוע מהציבור העלאות מסים כואבות עוד יותר.