המוקד נועד לתת מענה מיידי לסוגיות מורכבות המתעוררות בשעת חירום בממשק שבין עובדים למעסיקים: עובדים שנדרשים להגיע למקום העבודה למרות מגבלות ביטחוניות, עובדים שאינם יכולים להתייצב בשל הנחיות פיקוד העורף, הורים לילדים שנותרו בבית, עובדים שגוייסו למילואים, שאלות בדבר שכר, היעדרויות, חופשות, חל”ת, זכויות סוציאליות ועוד.

הסיוע ניתן על ידי עורכי דין ואנשי מקצוע מובילים בתחום דיני העבודה ויחסי העבודה בישראל, במטרה להעניק בהירות, ביטחון וכלים משפטיים להתמודדות עם האתגרים הייחודיים של תקופת חירום.

כל אזרחי ישראל מוזמנים לפנות למוקד UP בטלפון: 8882*

מנכ״ל ההסתדרות הלאומית, איתמר שרוני, מסר:

“בעת חירום לאומי האחריות שלנו היא לא רק לחברי הארגון, אלא לכלל ציבור העובדים בישראל. חוסר ודאות תעסוקתית מייצר לחץ עצום על משפחות רבות, ואנחנו כאן כדי להעניק גב מקצועי, משפטי ואנושי לכל מי שזקוק לכך. מוקד החירום הוא ביטוי לערבות ההדדית ולמחויבות שלנו לשמור על זכויות העובדים גם בשעת מלחמה. עובדי ועובדי הארגון רתומים למען אזרחי ישראל בשגרה ובחירום..”

בהסתדרות הלאומית מדגישים כי המוקד זמין ומאויש על ידי מיטב אנשי המקצוע בישראל, וכי השירות ניתן ללא כל תשלום, כחלק מהמחויבות הציבורית בתקופה מורכבת זו.