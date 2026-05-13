כיכר השבת
בוועידת 360 לביטוח ופיננסים

מנכ"ל כלל לסוכנים בציבור החרדי: "אנו רואים בכם שליחי ציבור"

בועידת 360 לביטוח ופיננסים שיזמה כלל ביטוח ופיננסים, התכנסו לראשונה בעולם הפיננסים הישראלי מעל 100 סוכני ביטוח מובילים בציבור החרדי תחת קורת גג אחת במלון הילטון בתל-אביב. הועידה, בהשתתפות מנכ"ל קבוצת כלל ובכירים נוספים מתחומים שונים, עסקה בהיבטים פיננסיים אקטואליים הנוגעים לסוכני הביטוח והעמקת הקשר האסטרטגי עם הציבור החרדי. "אני באופן אישי מאמין בציבור החרדי ורואה אחריות רבה להעמיק ולהביא את שיתוף הפעולה עמו לגבהים חדשים" (חרדים, כלכלה)

כב
מקודם |
וועידת 360 של כלל ביטוח ופיננסים לסוכנים מובילים בציבור החרדי (צילום: באדיבות המצלם)

בפתח הוועידה נשא דברים מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, יורם נוה, שהרחיב אודות הקשר האסטרטגי של הקבוצה עם הציבור החרדי. "אנו גאים ושמחים להוביל שיתופי פעולה פורצי דרך עם הציבור החרדי. עבורי באופן אישי מדובר בהחלטה מנחה מתוך אמון גדול במגזר. אנו פועלים באופן יזום, לייצר שיתופי פעולה, לפתח מוצרים פיננסיים מותאמים ולעבוד בצמוד עם הסוכנים שהם הגורם המקשר בינינו לבין הציבור. אנחנו רואים בכם שותפים עסקיים ושליחי ציבור".

לאחר מכן נשא דברים מר שלומי תמן, משנה למנכ"ל ומנהל מערך הסוכנים, שפירט על הקשר המיוחד והישיר עם הסוכנים, תוך שהוא מקריא את מספר הטלפון האישי שלו לנגישות אופטימלית.

עוד נשאו דברים משה ארנסט, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח, שמצדו שטח את נתוני ההשקעות במסלולים השונים והביצועים שלהם לאורך השנים. הוא שיתף במידע מקצועי שסיפק כלים והעשרה לסוכנים, שבסופו של דבר מתווכים את אפיקי ההשקעות הללו לציבור שחוסך לעתיד כלכלי.

את המצגת הייעודית על המוצרים המותאמים באופן ייחודי לציבור החרדי, הציגה גב' אושרת רפאלי שמחי, מנהלת מכירות פיננסים ארצית ופיתוח עסקי. היא הביאה נתונים עדכניים מרשימים על מגמות התנהגות של המשק החרדי וחיברה אותם לעולם הביטוחים, תוך התמקדות במוצרים פיננסיים שפותחו במיוחד, כדי לענות על צרכים ייחודיים הנגזרים מאורח החיים החרדי. הסוכנים הביעו קורת רוח מההטבות האיכותיות והמענה המקצועי, שאלו שאלות וקיבלו מענה מקצועי.

את הוועידה היוקרתית נעל מפקד חיל-האוויר ומנכ"ל 'אל-על' לשעבר, אלוף (במיל') אליעזר שקדי, ששיתף בסיפורו האישי מעורר ההשראה וסיפק תובנות ממבט אישי על מנהיגות, ניהול ארגוני, העצמה ומצוינות. לאחר מכן, הסבו המשתתפים לארוחה מושקעת במלון היוקרה והודו להנהלת כלל ביטוח ופיננסים על היוזמה המקצועית, הייחודית ופורצת הדרך שמשנה את עולם הפיננסים החרדי מקצה לקצה.

כלל ביטוח
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכלכלה בארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר