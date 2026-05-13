מנכ"ל כלל לסוכנים בציבור החרדי: "אנו רואים בכם שליחי ציבור"

בפתח הוועידה נשא דברים מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, יורם נוה, שהרחיב אודות הקשר האסטרטגי של הקבוצה עם הציבור החרדי. "אנו גאים ושמחים להוביל שיתופי פעולה פורצי דרך עם הציבור החרדי. עבורי באופן אישי מדובר בהחלטה מנחה מתוך אמון גדול במגזר. אנו פועלים באופן יזום, לייצר שיתופי פעולה, לפתח מוצרים פיננסיים מותאמים ולעבוד בצמוד עם הסוכנים שהם הגורם המקשר בינינו לבין הציבור. אנחנו רואים בכם שותפים עסקיים ושליחי ציבור".

לאחר מכן נשא דברים מר שלומי תמן, משנה למנכ"ל ומנהל מערך הסוכנים, שפירט על הקשר המיוחד והישיר עם הסוכנים, תוך שהוא מקריא את מספר הטלפון האישי שלו לנגישות אופטימלית.

עוד נשאו דברים משה ארנסט, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח, שמצדו שטח את נתוני ההשקעות במסלולים השונים והביצועים שלהם לאורך השנים. הוא שיתף במידע מקצועי שסיפק כלים והעשרה לסוכנים, שבסופו של דבר מתווכים את אפיקי ההשקעות הללו לציבור שחוסך לעתיד כלכלי.

את המצגת הייעודית על המוצרים המותאמים באופן ייחודי לציבור החרדי, הציגה גב' אושרת רפאלי שמחי, מנהלת מכירות פיננסים ארצית ופיתוח עסקי. היא הביאה נתונים עדכניים מרשימים על מגמות התנהגות של המשק החרדי וחיברה אותם לעולם הביטוחים, תוך התמקדות במוצרים פיננסיים שפותחו במיוחד, כדי לענות על צרכים ייחודיים הנגזרים מאורח החיים החרדי. הסוכנים הביעו קורת רוח מההטבות האיכותיות והמענה המקצועי, שאלו שאלות וקיבלו מענה מקצועי.

את הוועידה היוקרתית נעל מפקד חיל-האוויר ומנכ"ל 'אל-על' לשעבר, אלוף (במיל') אליעזר שקדי, ששיתף בסיפורו האישי מעורר ההשראה וסיפק תובנות ממבט אישי על מנהיגות, ניהול ארגוני, העצמה ומצוינות. לאחר מכן, הסבו המשתתפים לארוחה מושקעת במלון היוקרה והודו להנהלת כלל ביטוח ופיננסים על היוזמה המקצועית, הייחודית ופורצת הדרך שמשנה את עולם הפיננסים החרדי מקצה לקצה.