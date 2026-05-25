בעולם העסקי המורכב של ימינו, הפכה סוגיית הגבייה לאחד האתגרים המשמעותיים ביותר העומדים לפתחם של בעלי עסקים, מנהלי כספים, עורכי דין וכל העוסקים במשפט. המציאות החדשה - שבה עיכובים בתשלום הפכו לנורמה, לצד תחכום גובר והולך של חייבים, מותירה רבים חסרי אונים מול חובות מצטברים המאיימים על יציבות העסק.

בדיוק אל תוך הוואקום הזה נכנס ספרו החדש והרביעי במספר של עו"ד יוסף ויצמן, "אמנות הגבייה", המבקש להפוך את המטלה המעיקה למערכת ניהולית יעילה, רווחית ומקצועית.

עו"ד יוסף ויצמן, מהדמויות הבולטות והמוערכות בעולם המשפט בכלל, ובגבייה המשפטית בפרט, משמש כיו"ר פורום הוצאה לפועל בלשכת עורכי הדין ומרצה באקדמיה בתחומי הוצל"פ חדלות פירעון וכינוס נכסים. לאורך שני עשורים מייצג את הגופים הגדולים במשק, בהם בנקים, חברות ביטוח ועיריות, צבר עו"ד ויצמן ניסיון ייחודי המשלב בין אולמות המשפט לשטח הדינמי.

בספרו החדש, המגיע בדיוק עשור לאחר ספרו הראשון "הוצאה לפועל מעשה והלכה", ספר שזכה לתהודה רבה בעולם המשפט, שופטים ורשמים ציטטו והביאו מהספר בכל פסקי הדין בתחום ההוצל"פ, גם שופטי בית משפט העליון ציטטו מהספר והוכיחו שהוא מרכזי בתחום, גם הספר החדש מנגיש את הידע הזה בשפה ברורה המיועדת לא רק למשפטנים, אלא לכל מי שמנהל כספים ורוצה להבטיח את צמיחת העסק.

הספר "אמנות הגבייה" מציג תפיסה חדשנית שלפיה גבייה אפקטיבית אינה מסתכמת עוד רק בצעדים כוחניים של עיקולים, אלא דורשת אסטרטגיה רחבה המשלבת הבנה פסיכולוגית מעמיקה. לדברי עו"ד ויצמן, גבייה נכונה אינה כוחנות אלא מקצוענות. הוא מסביר כי בעולם המודרני, החייבים משתכללים ומוצאים דרכים חדשות להסתרת נכסים, מה שמחייב את הנושים להשתמש בכלי איתור מתקדמים ובמערכות בינה מלאכותית.

הספר סוקר את כל שלבי הטיפול, החל מתכנון מערך האשראי בעסק ומניעת חובות מראש, ועד לניהול הליכים מורכבים של חדלות פירעון.

אחד החידושים המרכזיים בספר הוא ההתייחסות לשינויים הטכנולוגיים הדרמטיים שעבר התחום בשנים האחרונות. עו"ד ויצמן מקדיש פרקים נרחבים לדרכי התמודדות עם אמצעי תשלום חדשים, כולל איתור ועיקול של ארנקים דיגיטליים ומטבעות קריפטוגרפיים, נושאים שהפכו לרלוונטיים מתמיד בעידן הכלכלה הדיגיטלית.

לצד זאת, הוא שם דגש על "הגבייה הרכה" והטרום-משפטית, המאפשרת לפתור סכסוכים ולהשיב כספים בדרכי נועם ובדיאלוג יעיל, תוך חיסכון ניכר בהוצאות משפטיות מיותרות.

בכתיבתו המרתקת מצליח עו"ד ויצמן לשלב בין תיאוריה משפטית יבשה לבין סיפורים מהשטח ותובנות מעשיות שנולדו מתוך אלפי תיקים שניהל. הוא משרטט מפת דרכים ברורה לבעלי עסקים קטנים כגדולים, ומעניק להם את הכלים 'לקרוא' את האדם שממול ולבחור את האסטרטגיה הנכונה לכל מקרה ומקרה.

הספר החדש, "אמנות הגבייה", מצטרף לספריו הקודמים שהפכו לנכסי צאן ברזל בעולם המשפט בישראל, ומבסס את מעמדו של עו"ד ויצמן כמורה דרך בתחום הגבייה החכמה והיעילה.

עו"ד ויצמן הסביר כי " עולם הגבייה לא מחכה לאף אחד, והוא ממציא את עצמו בכל יום מחדש. מטרת הספר היא אחת: לאפשר לבעלי עסקים להיות מקצועיים יותר ולהימנע מטעויות שעולות להם ביוקר".