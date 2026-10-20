הישראלים לא מוותרים על נדל״ן. ברבעון השני של שנת 2026 נלקחו משכנתאות חדשות בהיקף של כ-29 מיליארד שקל, ובחודשים יולי עד ספטמבר כבר עמד הקצב על בין 8.6 ל-10 מיליארד ש"ח בחודש.

החיבור בין שתי המגמות האלה מייצר שאלה חדשה: האם אפשר לקבל חשיפה לעולם הנדל״ן בלי לקנות דירה ובלי להיכנס לשוק המניות?

בדיוק למקום הזה נכנסת טריא, מקבוצת לוזון אשראי ופיננסים. בטריא, כספי המשקיעים מופנים לפעילות בעולם הנדל״ן בישראל, בין היתר להלוואות גישור, מימון עסקאות ואשראי המגובה בנכסי מקרקעין.

אייל אלחיאני, מנכ״ל טריא, אומר: "הנתונים מראים שהציבור מחפש איזון. מצד אחד הוא רוצה פחות תנודתיות, ומצד שני הוא ממשיך להאמין בנדל״ן ולהזרים אליו כסף. נוצר כאן צורך אמיתי באפשרות שנמצאת באמצע, כסף שעובד בעולם הנדל״ן הישראלי, בלי לקנות דירה ובלי להיות תלוי ישירות בעליות ובירידות של שוק המניות".

לדבריו, "שלוש השנים האחרונות הראו שאין אפיק אחד שנשאר אטרקטיבי בכל סביבת שוק. כשהריבית עלתה, הפיקדונות חזרו לחיים; כשהבורסה זינקה, המניות הובילו; והיום, כשהריבית יורדת והשווקים תנודתיים, השקעה שמבוססת על פעילות נדל״נית הופכת שוב לרלוונטית".

בטריא מציעים כיום שני מסלולים מרכזיים שמנסים לענות בדיוק על הצורך הזה. Ulti 18 מיועד לתקופה של 18 חודשים ומציע שיעור ריבית צפוי של כ־1% מעל ריבית בנק ישראל. הכספים במסלול מושקעים באשראי לנדל"ן המגובה בבטוחה נדל״נית, והמשקיע יכול לבחור אם לקבל את תשלומי הריבית לחשבון או להשקיע אותם מחדש.

לצדו פועל מסלול נדל"ן, המיועד למשקיעים שמוכנים להתחייב לטווח ארוך יותר. במסלול זה הכספים מושקעים בהלוואות הקשורות לנדל״ן למגורים ולהשקעה בישראל, והריבית הצפויה בו עומדת על פריים פלוס 3% לשנה. המסלול מתאים למי שמחפש פוטנציאל תשואה גבוה יותר ומוכן להשאיר את הכסף מושקע לתקופה ארוכה יותר.

עבור משקיעים רבים, זו גם תשובה לחסם הכניסה לעולם הנדל״ן. רכישת דירה להשקעה דורשת כיום הון עצמי גבוה, תשלום מס רכישה, משכנתה ועלויות עסקה. השקעה דרך פעילות מימון נדל״נית מאפשרת להשתתף בענף בלי לרכוש נכס שלם ולשאת בעלויות הנוספות הכרוכות בכך.

האפשרויות שעומדות כיום בפני משקיע שרוצה חשיפה לנדל״ן בלי לרכוש דירה עדיין מוגבלות. ניתן להשקיע בקרנות ריט ציבוריות, אך אלה נסחרות בבורסה ולכן חשופות גם לתנודות בשוק ההון. לצד זאת קיימות השקעות אלטרנטיביות בפרויקטים ובקרנות נדל״ן, רבות מהן בחו״ל וחלק משמעותי מהן מיועד למשקיעים כשירים או דורש סכומי כניסה גבוהים.

המודל של טריא מציע אפשרות ייחודית אחרת: השקעה בפעילות נדל״ן למגורים בישראל, גם בסכומים נמוכים שאינם מאפשרים רכישת נכס. הכסף מפוזר בין הלוואות ועסקאות שונות בעולם הנדל״ן המקומי, כך שהמשקיע אינו תלוי בדירה אחת או בפרויקט בודד ואינו נדרש לרכוש נייר ערך שנסחר בבורסה.

הבחירה של המשקיע הישראלי, אם כן, כבר אינה רק בין פיקדון, מניות או דירה. לצד שלושת האפיקים המסורתיים מתרחב גם מרחב ביניים, השקעות שמחוברות לעולם הנדל״ן, אך אינן מחייבות בעלות על נכס.

האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש והמסלולים בטריא.

אין לראות באמור לעיל משום התחייבות לתשואה.