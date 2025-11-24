הריבית יורדת ( צילום: שאטרסטוק )

בהתאם לתחזיות, הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (שני) להוריד את הריבית במשק בשיעור של 0.25% לרמה של 4.25%, זאת לאחר שקרוב לשנתיים (מינואר 2024) עמדה הריבית על שיעור של 4.5%. שיעור הריבית החדש ייכנס לתוקף רק ביום חמישי, כדי לאפשר למוסדות הבנקאיים להיערך לשינוי.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בירך על המהלך ומסר: "הבטחתי שניצחון יביא ביטחון וביטחון יביא לפריחה וצמיחה כלכלית. הורדת הריבית היום מצטרפת לשורה צעדים וסימנים ברורים - ישראל בדרך לצמיחה כלכלית אדירה".

( צילום: עמוד ה-X של השר )

לפי החלטת הוועדה, הורדת הריבית מגיעה לאחר שהאינפלציה השנתית התמתנה, ועומדת בשני המדדים האחרונים על 2.5%. החזאים צופים שבסוף השנה תחול עליה מסוימת באינפלציה, ולאחר מכן היא תרד ותתייצב בסביבת מרכז היעד. FWH-3000: כטמ"מ התובלה הכבד שמשנה את החוקים בני סולומון | 13:02 כטב"ם אוקראיני הפיל מסוק רוסי: תיעוד דרמטי דוד הכהן | 12:06 בבנק ישראל מציינים כי הפעילות הכלכלית במשק התאוששה בחדות במהלך הרבעון השלישי. התוצר התרחב בקצב של 12.4% במונחים שנתיים, אך רמתו עדיין נמוכה ממגמתו ארוכת הטווח. בתוך כך, שוק העבודה נותר הדוק. היחס בין מספר המשרות הפנויות למספר המובטלים עודנו גבוה, וקצב עליית השכר הוסיף לעלות. הפחתת הריבית הפעם צפויה כבר להקל על כולם: העסקים ומפעלי התעשייה שנטלו הלוואות, לעתים בהיקף גבוה, נוטלי המשכנתאות, משקי הבית שנקלעו לקשיים, בעיקר עקב גיוס מפרנסים למילואים לתקופות ארוכות, וגם תקציב המדינה שנאלץ להפריש כספים רבים לתשלום ריבית גבוהה על הלוואות המדינה. עבור משלמי המשכנתאות השינוי בתשלום החודשי אינו גבוה ומסתכם בכמה עשרות שקלים, בהתאם לגובה המשכנתא. עם זאת, בחישוב שנתי מדובר כבר בסכום של מאות שקלים ובמבט לטווח ארוך לכל אורך חיי המשכנתא מדובר בחיסכון שעשוי להגיע אף לעשרות אלפי שקלים. כך למשל, במשכנתא ממוצעת בגובה 1.5 מיליון שקל שבה כ־500 אלף שקל צמודים לפריים, ההחזר יורד בכ-70–80 שקל בחודש, כלומר חיסכון של כ־900 שקל בשנה וכ־20 אלף שקל לאורך חיי ההלוואה. מהתאחדות יועצי המשכנתאות נמסר כי הפחתת הריבית היא "החלטה חשובה ואנו מקווים שהמגמה תימשך אך ההפחתה לא תוביל לשינוי מהותי בגובה ההחזר החודשי של הלווים ולא תקל משמעותית את מצבם של הזוגות הצעירים בישראל. הירידה בהחזר החודשי בעקבות הפחתת הריבית תעמוד על כ-70 שקל וכ-20 אלף שקל לאורך חיי המשכנתא".

נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון ( צילום: Photo by Yonatan Sindel/Flash90 )

הריבית במשק עלתה בהדרגה משנת 2022, עם היציאה ממשבר הקורונה, והתקבעה על 4.5%. החזרי המשכנתה ותשלומי ההלוואות התייקרו בהתאם דרמטית. עד כה נזהרו בבנק מהורדת ריבית, בגלל המלחמה המתמשכת והאינפלציה.

אך בחודשים האחרונים הנתונים הכלכליים החלו להסתדר. אחרי תקופה ארוכה של קצב אינפלציה גבוה של 4% ומעלה, בחודשים האחרונים ירד קצב האינפלציה והתייצב יחסית על רמה של 2.5% - בתוך טווח היעד של 1%-3% של בנק ישראל. גם ההתחזקות הגדולה של השקל סייעה להחלטה.

לכל זה תרמה מאד גם התקררות הלחימה ברצועת עזה וגם הצהרות הממשלה כי בכוונתה בכל זאת להעביר את תקציב לשנת 2026. זו תקופה ארוכה שהודעות הריבית שפרסמה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל כללו את שורת המפתח "על רקע אי הודאות הגיאו-פוליטית, תוואי הריבית ייקבע בהתאם להתכנסות האינפלציה ליעדה, היציבות בשווקים הפיננסיים, הפעילות הכלכלית והמדיניות הפיסקלית".

כמו כן, ארה"ב הורידה את הריבית החודש, וההערכות הן שהיא תופחת שוב בחודש הבא, ופערי הריבית מול ישראל עלולים לזנק. כמו כן, המשק זקוק לעידוד אחרי המלחמה, והורדת ריבית תורמת לגידול בצמיחה בקרוב.