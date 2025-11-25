הצגת תפיסת בנק מרכנתיל בכנס "שלוחי דרבנן" בבית שמש

בכנס "שלוחי דרבנן" אשר התקיים בעיר בית שמש, בנק מרכנתיל לקח חסות כחלק מתפיסת השותפות בקהילה שמאפיינת את הבנק. הכנס, שאיגד כ-170 ראשי קהילות במלון “עמק האלה”, התקיים במעמד מכובד של ראש העיר, הרב שמואל גרינברג, סגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך, הרב יצחק אלמליח, מחזיק תיק קהילות הרב שמואל חזן , יו"ר המועצה הדתית, הרב אברהם פדידה, וגזבר העירייה, מר אריה ברדוגו.

"השותפות בקהילה היא נר לרגלנו" הדגיש בדבריו במהלך הכנס עמוס עטיה, מנהל סניף בנק מרכנתיל בבית שמש. "בנק מרכנתיל רואה עצמו כשותף לדרך של הקהילה. זו אינה רק סיסמה, אלא דרך פעולה יומיומית. אנחנו בנק שגם יודע לראות את צרכי המסורת וגם לייצר חדשנות. בדיוק כך, באמצעות המרכז לעסקים חרדי, פיתחנו מוצרים פיננסיים ייחודיים, שתוכננו במיוחד כדי לתת מענה הוליסטי לכלל צרכי הקהילה, החל מהלוואות ארוכות טווח לבנייה ושיפוץ בתי כנסת, ועד למגוון פתרונות לפעילות שוטפת. אנו כאן כדי להעצים את הקהילות ולסייע להן להגשים את חזונן."

כחלק מתפיסה זו של הבנק, הוא ממשיך להוכיח כי בנקאות יכולה להיות הרבה יותר מרק מספרים בחשבון. מתן חסות זו לא רק חיזק את הקשרים העמוקים בין הבנק לקהילה, אלא גם הדגישה את מחויבותו של בנק מרכנתיל להציע פתרונות פיננסיים חדשניים ומותאמים אישית לצרכים הייחודיים של המגזר.

הבנק כעמוד תווך קהילתי

בנק מרכנתיל מבין באופן עמוק את אורח החיים החרדי, האתגרים והשאיפות של הקהילה והפרט. הבנה זו היא המפתח לבניית קשרים ארוכי טווח וליצירת פתרונות פיננסיים שבאמת משרתים את המטרה. זוהי בנקאות עם נשמה, המאפשרת לכל קהילה לצמוח, לשגשג ולהמשיך בפעילותה החשובה למען הציבור.