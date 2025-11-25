מטוסי קרב בדרך לתקיפה בתימן ( צילום: אתר צה"ל )

בצעד המהווה הצהרת כוונות ברורה וחדה מול טהראן, משרד המלחמה של ארצות הברית חתם לאחרונה על חוזה תחזוקה עצום עם חברה אמריקנית, שמטרתו להבטיח את כשירותם המבצעית ואת רציפות התחזוקה של מטוסי הקרב מסוג F-16 השייכים לחיל האוויר העיראקי.

שווי החוזה, שנחתם עם חברת VECTRUS SYSTEMS LLC, נאמד בכרבע מיליון דולר, והוא מעיד על נחישותה של וושינגטון לחזק את שותפתה האזורית ולהעניק לה גיבוי צבאי-לוגיסטי מול איומים גוברים מצד איראן ושלוחותיה.

במסגרת ההסכם, עבודות התחזוקה המקיפות יבוצעו בבסיס חיל האוויר העיראקי ע"ש גנרל עלי פלייח, הממוקם כ-70 קילומטרים צפונית לעיר הבירה בגדד. בחירת הבסיס אינה מקרית: הוא נחשב למעוז התקיפה האווירית העיקרי של חיל האוויר העיראקי, ואף שימש כנקודת מפתח להפעלת מטוסי ה-F-16 במהלך המלחמה נגד ארגון דאעש. בהודעה רשמית שפרסמה ארצות הברית, הודגש כי מדובר במהלך חיוני שיספק לכוחות העירקיים "יכולות תקיפה משופרות". הדבר הובהר במיוחד בהקשר של המתיחות האזורית: "מדובר במהלך חיוני במיוחד בימים של עימותים עם איראן ואיומי מיליציות באזור". למעשה, ארצות הברית ממצבת את חיל האוויר העיראקי כמרכיב משמעותי במערך הביטחון האזורי שלה, ומאותתת לטהראן כי היא מוכנה להשקיע משאבים לשמירת האיזון האווירי במרחב. מעטפת לוגיסטית: תחזוקה מול איום הטילים כפי שעולה מדיווחים באתר WORLD DEFENSE NEWS - חברת וקטרוס התחייבה לספק שירותי תחזוקה מגוונים ומקיפים, הכוללים לא רק טיפול ממוקד במטוסי הקרב עצמם, אלא גם: ניהול ותחזוקה של ההנגארים (מחסות המטוסים). פיקוח וניהול מערך הדלק המורכב הנדרש להפעלת המטוסים. אספקת אמצעי ביטחון מקיפים סביב הבסיס כולו. למהלך זה ישנו רקע מורכב ודרמטי: חברה אמריקנית שסיפקה שירותי תחזוקה לבסיס בעבר נאלצה לפרוש לאחר שהוא ספג תקיפות רקטות חוזרות ונשנות מצד מיליציות פרו-איראניות. חזרתה של נוכחות אמריקנית פרטית-צבאית לתחום התחזוקה האווירית, מעידה על שינוי במדיניות הסיכונים ועל נחישות אמריקנית לשמר דריסת רגל איתנה. המאמץ הכולל: ריסון ההתפשטות האיראנית ההשלכות המדיניות של החוזה ברורות לחלוטין: וושינגטון רואה בנוכחותה בעיראק כלי מרכזי לריסון ההתפשטות וההשפעה האיראנית ברחבי המזרח התיכון. במסגרת מאמץ כולל זה, מפעילה ארצות הברית לחץ מתמשך על המיליציות הפרו-איראניות, ואף הכריזה על חלקן כארגוני טרור בעקבות שנים של תקיפות רקטות וכטב"מים נגד כוחותיה. החוזה הנוכחי הוא אבן דרך נוספת במדיניות זו, הממצבת מחדש את חיל האוויר העיראקי ככוח מגן אמריקני-עיראקי משותף מול ההגמוניה האזורית של טהראן.