מדי חורף רבים חווים נזקים משמעותיים בדירתם, הנובעים מהצפות גשם בקומת קרקע ואף בעיות במערכת הביוב שמציפה גם קומות גבוהות יותר, אך לא תמיד הם מכוסים באמצעות ביטוח מתאים ונאלצים להתמודד לפתע עם הוצאה חריגה של מאות אלפי שקלים. נזקי מים הם מהנזקים הקשים ביותר לבתים, לרבות לקירות עצמם, לדלתות ולרצפות וכמובן לריהוט עץ, מכשירי חשמל ואביזרים נוספים. לכן, בסוכנות הביטוח והפיננסים המובילה 'מנדי גפנר' מעלים את המודעות לבדיקת כיסוי ביטוחי מתאים.

מומחי הסוכנות מדגישים כי חשוב להיות ערניים בתקופה הנוכחית של תחילת ירידת הגשמים, לנקות ולהכין את הבית והצנרת לגשמי החורף שעוד יבואו, כדי למנוע מקרי הצפות וחדירת מי גשמים. אלה שגרים בקומות עליונות חשוב שיוודאו את עמידות האיטום ויתחזקו אותו כנדרש. מעבר לכך, הם ממליצים לבדוק את הפוליסה הקיימת כדי לוודא שהיא מעודכנת, וכמובן לוודא שהפוליסה אכן מכסה נזקי מים.

"מדובר בהוצאה זניחה יחסית של כ-60 שקלים לחודש, לעומת נזקים הנאמדים במאות אלפי שקלים", מסביר מנדי גפנר, מנכ"ל הסוכנות. "אלה סכומים משמעותיים שעלולים להכניס משפחות לסחרור כלכלי שקשה לעמוד בו. כיסוי ביטוחי בעלות שאינה משמעותית מאפשר שקט נפשי לכל נזק שלא יבוא, ולכן חשוב לבצע אותו ולוודא שהפרטים מעודכנים ומדווחים בחברת הביטוח".

"זה לא "סתם" ביטוח", הוא מסכם, "אלא הגנה בסיסית על הנכס הכי שווה שיש לכם - הבית. לכן חשוב לעצור לרגע ולבדוק עם סוכן הביטוח שלכם האם יש לכם ביטוח ומה הוא מכסה בדיוק. אלה שאלות שיכולות לחסוך ממכם עלויות יקרות ועוגמת נפש רבה".